Ciudades a las que volver (IV): Nueva York

Es verdad que es una ciudad que se esfuerza por conquistarte, y por entretenerte, y por deslumbrarte. Vive para ello. Lo hace a cada rincón, por insignificante que sea, consciente de que es analizada al milímetro y que nunca sabe qué zona impresionará a cada cual. Es cambiante, versátil, moldeable. Y esos son adjetivos que atrapan a cualquiera. Luego están todas esas frases hechas que hemos oído mil veces asociadas a ella y que aunque manidas no resultan equivocadas. Lo de la ciudad que nunca duerme, lo del lugar ideal para cumplir sueños, lo de que te engulle si no te subes a su ritmo. Todo eso también. Es una ciudad capaz de engatusarte para que te consideres especial, para que te creas excepcional, aunque en el fondo sepas que no le eres. Pero ella sabe cómo convencerte.

Nueva York es la amante que se transforma ante cada cual para cumplir sus deseos, para satisfacer sus fantasías, para parecer perfecta en lo que sea que se espere de ella. Tú sabes que miente, que a cada cual le dice lo que quiere escuchar, que con cada uno se comporta de un modo diferente, pero por momentos piensas que eres único y que está hecha para ti. Y está bien así. Mañana será otro día. No siempre hay prisa por despertar. Es promiscua, ardiente, pasional. Sabe que gusta y lo explota. Te excita hasta el infinito para que no la olvides, para que hables de ella, para que animes a otros a que la conozcan, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas. Para que vuelvas. Y claro que vuelves. Y te sorprende como la primera vez. Descubres rostros, facetas, sensaciones que no conocías. Y todo vuelve a empezar. En Nueva York todo vuelve a empezar siempre.

Sorprende. Aunque la recorrieses mil veces con el cine o la televisión. Aunque la hayas leído en novelas de toda clase. Aunque la hayas escuchado en canciones míticas una y otra vez. Aunque la publicidad haya abusado de sus poses. Ha sido capaz de sobrevivir a esa sobreexposición de la que otras no habrían salido ilesas.

Es reina del caos, guardiana del desorden, camello de emociones fuertes. Lo que te contaron es. Y lo que no te contaron también. Contiene también todos los males que imaginas. Los fantasmas, los demonios, los vampiros. Es verdad que representa terrores de los que quisieras huir, de los que asustan si te los narran. Pero una vez allí se te olvidan, no los ves, los superas o vete tú a saber qué ocurre. Serán los puentes, o los rascacielos que imponen cuando los tienes cerca, o las alturas, o los oasis en medio de la nada, o los barrios que se transforman. Será que está viva. Viva. Y eso se nota y se contagia.