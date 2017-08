La ciudad segura

Cuesta encontrar en las 152 páginas del Presupuesto municipal lo que ha destinado este año el Ayuntamiento a la Policía Local. Al margen de las nóminas, un par de búsquedas localizan una partida de 180.000 euros para equipamiento, de los que sólo se han gastado 21.609 euros en siete meses. También 320.000 euros para la renovación de vehículos, que por fortuna ya está empleada. Y poco más, salvo una pequeña cantidad para material informático. Por si alguien no se acuerda, sólo las inversiones ascienden este año a 103 millones.

Más que señalar culpables, es hora de encontrar soluciones a la falta de recursos de la Policía Local. Los atentados de Barcelona y Cambrils lo dicen así y no basta con los 30 agentes que se incorporarán cuando acaben las oposiciones y pasen por la academia. Son los primeros en prácticamente una década por las restricciones de la crisis, pero son pocos.

Hoy mismo publicamos que las patrullas en las playas de la Albufera no pueden disponer de los quads y se hacen en ciclomotor por los caminos y calles de la Devesa. No es de recibo que haya funcionarios que se compren chalecos pagándolos de su bolsillo porque están más que hartos de compartir con otros los que da el Ayuntamiento. En un día de patrulla en plena calle es fácil imaginar cómo queda la tela de empapada. Y han empezado a surgir otra vez con fuerza voces que piden aplazar la desaparición de la Unidad GOES, cuando no descartarla por completo.

¿Se han hecho cosas? Sí. Uniformes, chalecos, coches y motos. Estos dos años hemos asistido a la presentación de todo ese material, pero hay otra realidad más dura. Tocamos a un policía local cada 495 vecinos en el cap i casal, cuando lo idóneo deberían ser cada 400 habitantes. La plantilla tiene una edad media de 48 años y desde 2006 se han jubilado 300 funcionarios en el Cuerpo y no ha entrado nadie. Así de simple, como denunciaron en junio los sindicatos antes de pedir un refuerzo de 500 agentes en los próximos cuatro años.

La Policía Local no debe acabar con el terrorismo porque eso corresponde a otros cuerpos policiales, pero este mandato lleva un sinfín de nombramientos de interinos en servicios de nueva implantación y dudosa utilidad, mientras la plantilla de agentes sigue en 1.587 personas, con 360 de segunda actividad que no pueden patrullar por haber superado la edad.

Aumentar la seguridad no es de derechas, sino que interesa a una ciudad como Valencia que vive cada vez más del turismo. El primer paso dado por el alcalde Joan Ribó para colocar bolardos y maceteros en las calles de más afluencia de público debe ir seguida de decisiones que apoyen el aumento de recursos y plantilla de la Policía Local. La colocación de un retén en la zona cero del Cabanyal en septiembre es acertada, pero siempre hará falta más.

También es momento de recuperar la petición de los comerciantes del centro de instalar cámaras de videovigilancia en algunas calles. Cualquier ayuda es poca para mejorar la seguridad de todos, más allá de debates estériles sobre la privacidad. Hay suficiente legislación y tecnología para que el sistema empleado en el viejo cauce se extienda sin problemas legales. Pero que sea rápido y no tarde dos años como ha pasado con la reforma del pasaje peatonal del túnel de Germanías, un proyecto dejado encima de la mesa por el anterior gobierno municipal y cuyo proyecto ya incluía las cámaras. Bienvenidas sean.

La reforma de la plaza de la Reina será una buena mesa de laboratorio para experimentar con todas estas ideas. El reto de los arquitectos Tomás y Escario es hacer un espacio predominantemente peatonal, aunque también debe ser seguro. Ya no digamos del entorno de la Lonja y de la plaza Ciudad de Brujas, por donde pasean miles de turistas a diario. Si algo debemos aprender de lo ocurrido en las grandes ciudades europeas que han sufrido los atentados yihadistas con atropellos masivos, es que el urbanismo debe incluir ese elemento en todos los proyectos que pasen por el Ayuntamiento.

Dicen los sindicatos que la situación en la Policía local es «crítica». Todavía se está a tiempo de evitar el colapso, aunque mientras eso llega sería conveniente programar los 'saraos' festivos y los cierres de tráfico con más prudencia en lugar de promover tantas ocurrencias. Hay que pensar que la seguridad depende de un colectivo al límite de sus fuerzas y que no recibirá más personal al menos durante otros dos años. Entonces serán pocos pese a que la tasa de reposición ya es del 100%. Se le acaban las excusas al tripartito.