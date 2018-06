Una parte importante de nuestro trabajo para elaborar este suplemento consiste en probar coches nuevos, motivo por el que muchas marcas nos invitan a las presentaciones de sus productos, a veces en España y otras veces en diferentes ciudades de Europa. Esto nos obliga a recorrer cientos de kilómetros por lugares casi desconocidos, en los que nos sorprenden los tranvías de Salzburgo, los trolebuses de Ginebra o los servicios de bici o coche compartido de París, los parkings que hay junto a las paradas de metro o tren de Londres, y muchas otras soluciones de movilidad que, en conjunto, permiten que la sociedad siga en marcha.

En cambio nunca hemos visto, en ningún lugar de Europa, la invasión de patinetes que existe en Valencia. El uso del patinete eléctrico está bien, pero hay que regularlo para que no sea un disparate y, en Valencia, como ocurre con tantas otras cosas que atañen al tráfico, vamos de ocurrencia en ocurrencia, lo que nos ha llevado a hablar con algunos de los protagonistas. Para nuestra sorpresa, un buen amigo que utiliza uno a diario nos señala claramente que son un peligro, pero que para ir al centro a visitar clientes no le queda otra. No hay parking, no tiene moto, no hay un sitio seguro para dejar la bici y el patinete lo puede llevar a cualquier parte.

Lo que nos lleva al fondo de la cuestión. Valencia no es la ciudad del patinete 'por libre elección', sino que se ha convertido en el medio de locomoción de moda 'a pesar de'. ¿Las soluciones? No sabemos cuáles son, si llegarán en tiempo y hora y cómo se aplicarán, pero Valencia necesita medidas que permitan conciliar todos los medios de transportes, colectivo y particular, para conseguir una ciudad más amable con los ciudadanos que en ella viven y con el medio ambiente. Los patinetes son uno de los medios de locomoción urbana con más riesgo de accidente, y no sólo hay que regularlo, sino saber porqué no se utilizan más las bicis, dar entrada al 'car-sharing', etcétera.