LA CIUDAD EN IMÁGENES Valencia ha dado poco juego en el cine, su atractivo visual no ha destacado en ninguna película de éxito internacional RAFA MARÍ Lunes, 23 abril 2018

El Wobbly. Uno de los principales pasajes de 'El sentido de un final' -novela de Julian Barnes (Leicester, 1946) publicada en España por Anagrama- discurre en el Wobbly, colgante puente peatonal fabricado con acero. El puente, que cruza el río Támesis a su paso por Londres, se inauguró en junio del año 2000. Su verdadero nombre no es Wobbly, sino Millennium Bridge (Wobbly significa 'tembleque').

Burlas. El humor inglés bautizó así al Millennium porque cuando lo inauguraron «temblaba un poquito -a causa del viento o de la masa de gente que lo pisaba, o de ambas cosas-, y el ingenio popular se burló debidamente de los arquitectos y los ingenieros por no saber lo que se traían entre manos», cuenta Barnes en la novela. El fallo se corrigió más tarde (y eso obligó a cerrar el puente durante un año), pero ya se quedó con el divertido nombre de Wobbly.

Foster y Caro. Tras leer la referencia al Wobbly, indagué para saber quién había diseñado el puente. Fue un proyecto elegido por concurso en 1996. El innovador diseño lo realizaron -y las obras que lo hicieron realidad- Arup, Foster and Partner y sir Anthony Caro. El Wobbly también aparece en la película 'Harry Potter y el misterio del príncipe' (David Yates, 2009) y en el primer episodio de la serie televisiva 'Ashes to Ashes' (2008-2010).

Cine popular. Monumentos y distinguidas construcciones se convierten a menudo en una seña de identidad del cine más popular. Evoco secuencias que discurren en distintas ciudades españolas: 'Calabuch' (Berlanga, 1956) es una declaración de amor a Peñíscola; de 'Los Tarantos' (Rovira Beleta, 1963), lo más recordado es el baile nocturno de Antonio Gades en La Rambla de Barcelona; la hermosa Toledo de 'Tristana' (Buñuel, 1970); el entorno del Guggenheim de Bilbao en 'El mundo nunca es suficiente' (Michael Apted, 1999), con Pierce Brosnan como James Bond; el trágico final de 'Amantes' (Vicente Aranda, 1991), al pie de la Catedral de un Burgos nevado; 'El día de la bestia' (Alex de la Iglesia, 1995), con los antihéroes colgados del anuncio luminoso de Schweppes en la Gran Vía de Madrid...

Deseo. Valencia, ciudad muy cinematográfica, está desaprovechada visualmente. Aparecen imágenes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en cintas y anuncios sin carisma, pero los impacientes tenemos la ilusión de que alguna vez se conviertan en escenarios de películas (con éxito internacional) la Lonja, el Miguelete, el Jardín y puentes del Turia, la plaza de Toros, el Mercado Central y el de Colón, las torres de Quart y Serranos -¡lo que hubiera podido urdir Hitchcock con ellas, a él que le gustaban tanto el vértigo y las caídas desde lo alto!-, la Estación del Norte, las fallas, las playas, el Saler, la Albufera... Pasan los años y ese deseo no se cumple. Es posible que no sepamos vender bien 'lo valenciano'. Ni cultural ni políticamente.

San Vicente. ¡Las ciudades! Hace poco jugué al ajedrez -con mi equipo, el Gambito Benimaclet- en San Vicente del Raspeig (Alicante). Una experiencia con rango de aventura. Fui por mi cuenta. Llegué a Alicante en tren. A San Vicente, en Tram (tranvía subterráneo que en las afueras sale al exterior). Media hora de trayecto, con veintidos paradas. Creí que nunca llegaría. El Tram me dejó en la entrada del pueblo.

Dos kilómetros. Dirección del local de juego: calle Reyes Católicos. Pregunté. Nadie me daba razón. La chica que atendía una tienda tuvo la gentileza de averiguarlo en el GPS de su móvil. Reyes Católicos estaba al otro extremo de San Vicente. Dos kilómetros por la avenida de la Libertad. Hice el camino disciplinadamente.

Macetas. Un día desapacible, con ventisca. Tardé media hora en llegar a mi destino. El local, cerrado. Las partidas empezaban a las cinco. Eran las cuatro. Busqué un bar. No encontré ninguno. Me refugié en un patio abierto, temeroso de que me cayera alguna maceta en la cabeza. Esperé sentado en el suelo durante 45 minutos.

Desasosiego. Fatiga, soledad. Ni siquiera podía enfrascarme en la lectura de 'El libro del desasosiego', libro reparador de Pessoa que había dejado en el hotel. ¡Y aún dicen que el ajedrez es un juego mental que no exige esfuerzo físico alguno!