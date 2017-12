La ciudad que se conoce y la que no

Lo bueno de tener que hacer turismo por tu propia ciudad cuando te visitan amigos o familiares es que la ves con ojos diferentes. La ves porque la miras, claro. Acostumbrados a deambular por nuestras calles sin observar demasiado sus realidades el convertirte en cicerone te obliga a detenerte en esos lugares a los que normalmente no prestas demasiada atención por una cuestión de costumbre, por rutina o por las prisas, esas malditas prisas. Esa mirada, más virgen, permite que repares en detalles de una fachada que ni siquiera sabías que estaban allí, o en esculturas que no son demasiado singulares, o en otros elementos que nunca se han movido de su sitio, pero en los que no te habías fijado.

El caso es que hace unos días en esas andaba yo, paseando por el barrio del Carmen, explicándole a mi hermana qué palacio es ese, a dónde lleva tal calle o por qué siguen ahí los solares abandonados, que no son pocos. Y en esas terminamos en el Centro del Carmen, al que hacía tiempo que no acudía. No, al menos, como simple visitante. Lo había hecho en modo periodista, pero ese es un modo en el que no dispones de tiempo suficiente para apreciar cambios en el espacio ni para palpar el pulso de lo que siente el usuario cotidiano. Y me quedé muy sorprendido por la vida que ha adquirido este lugar en los últimos meses. Ha dejado de ser un edificio bello pero frío para convertirse en un centro, igual de bello, pero vivo. Viva. Cada recoveco esconde una sorpresa, desde un improvisado teatro hasta una exposición compuesta por post-its, pasando por un cuarto para niños (que previamente han podido aparcar su coche en unas plazas especiales para sus vehículos) en el que la arquitectura es la protagonista. Pérez Pont (su director) está haciendo una buena labor en el antiguo convento. Hace mucho tiempo que los museos dejaron de ser contenedores de exposiciones para convertirse en enclaves de encuentro entre gente muy diversa. Ocurre en toda Europa pero no es tan habitual por estos lares. Y mucho menos en Valencia. Está pasando. Y cuando el trabajo se hace bien conviene reconocerlo y divulgarlo. ¿Cómo se llama este sitio?, preguntaba sorprendida mi invitada.

Sí conocía, sin embargo, el Palau de les Arts. Pero no porque sea una aficionada a la ópera, ni mucho menos. Había oído hablar de sus sobrecostes, de las investigaciones policiales que expulsaron a la anterior responsable y de toda la trifulca que se ha montado a propósito de la dimisión de Livermore. Se quejaba el ya exintendente cuando comenzó a dirigir el auditorio de lo difícil que era conseguir patrocinadores y mecenas para una espacio con tan mala popularidad debido a cuestiones extramusicales. Pues bien, flaco favor ha hecho su aparatosa salida a los que tengan que venir después. Se encontrarán con un centro con todavía peor fama. No sé si el director italiano es consciente de la herida que ha dejado en un edificio al que siempre dijo amar.