Cuando murió Franco yo contaba 9 años y además vivía en Tánger. Sólo puedo opinar del lóbrego franquismo por lo que he leído y lo que escucho de los mayores que soportaron resignados aquella privación de libertad. Supongo, pues, que durante aquella siniestras décadas imperó el nepotismo, el chanchullismo, el enchufismo y la corrupción. Lo propio de una dictadura, vaya. También imagino que lo de mi padre fue una milagrosa excepción. Les explico... Venía de un pueblo (Alberic) y marchó a Madrid para opositar en el ramo de la enseñanza. Ningún poderoso padrino le cubría las espaldas y tampoco le amparaba el blindaje de un apellido ilustre; mucho menos fortuna familiar, más bien al contrario. No conocía a nadie, absolutamente a nadie, en la capital. Sin embargo consiguió tras el examen un número muy alto, de los primeros, por no mentir, y por eso agarró una plaza en su tierra. Cuando le preguntaba por aquello me respondía: «Yo no vi nada raro, la verdad». Sin duda, insisto, lo suyo se trató de una increíble excepción en el pantanal de la podredumbre. Seguro. Acaso ahora, con esa lamentable filtración en el examen de la EMT, sucede lo mismo pero a la inversa. El límpido fulgor de la honradez preside nuestras democráticas oposiciones y oposioncitas en las pruebas que colocan al personal en diferentes ámbitos de nuestras administraciones, pero ha estallado un feucho grano de pus en la EMT cuyo chivato epicentro se sitúa en UGT y CC.OO. Nuestra democracia colocó a los sindicatos en los tribunales para que velasen por la transparencia, para que la gente concurriese en igualdad de condiciones. El tiempo ha demostrado que su mayor ímpetu se concentra en enchufar a los suyos. Un tanto franquistas sí nos han salido estos miembros de los sindicatos. Pero igual es una casualidad. Claro que sí.