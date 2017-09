Chics bons i chics roïns

Imaginem que el Tribunal Constitucional haguera determinat que el català no és una llengua sino un dialecte d'un idioma veí, d'acort en lo dictaminat per una entitat que es diu 'Real Academia Española'. Que eixe mateix tribunal haguera estipulat que els catalans no poden conservar i desenrollar el seu històric dret civil foral. Que Catalunya, presa de la crisis econòmica, haguera perdut un percentage del PIB tal que fora inferior al de la mija espanyola, pero continuara obligada a aportar més de lo que rep de l'estat en nom de la solidaritat interterritorial. Que eixe mateix estat central dificultara sistemàticament la millora de les comunicacions ferroviàries entre Catalunya i la frontera francesa, o que regara de millons al port de Valéncia per a construir les inversions que el de Barcelona necessita per a continuar sent competitiu...

No, clar que no ho imaginem: seria inimaginable. Els catalans no ho hagueren permés. Pero això mateix és lo que nos ha passat i nos passa als valencians, en eixe diabòlic joc d'escacs que és la política espanyola. Una festa en la que els 'chics roïns' sempre guanyen, i els 'chics bons', que mai trenquem un plat i mai incomplim les regles del joc, paguem lo que ha costat l'espectàcul... i els desperfectes causats per la borrachera dels 'malotes'.

Les causes d'eixa fama de 'poble moll' donarien per a omplir pàgines. I les raons de per qué no apareix ací un sentiment nacionaliste -i ya no digam independentiste- equiparable al de Catalunya, també. El poble valencià, en tanta o més història 'privativa' que Catalunya, en una llengua pròpia que donà lloc a un Sigle d'Or, en unes tradicions 'diferencials' ben caracterisades i en un memorial d'agravis cap al 'govern de Madrit' que supera per golejada als dels nostres veïns del nort, se sent cada volta més espanyol; sense que això signifique, en general, que es deixe de sentir valencià. Els sentiments són aixina, i l'assunt dona qué pensar: aquella Unió Valenciana protonacionalista fon hàbilment desactivada pel PP, i l'actual Compromís, en una massa electoral escassament nacionalista, encara ha d'aclarir-se, via Bloc, sobre quina és la nació que hi ha realment darrere de les seues reivindicacions 'valencianistes'.

En qualsevol cas, que les nostres classes dirigents siguen despreocupades o ineptes, o que els valencians ho sigam a l'hora de votar, no justificaria, ad estes altures de la correguda, una nova presa de pèl, esta volta antològica. Vivim moments difícils, com mai els hem vixcut des de l'época de la Transició. La convivència, la generositat i les ganes de conviure en la diferència seran els valors que moguen les actuacions de tots, una volta passe l'1 d'octubre, si és que volem que tot açò tinga un bon final. Pero Valéncia no pot tornar a ser moneda de canvi. «Els espanyols són iguals davant la llei», diu l'artícul 14 de la Constitució. ¿Els sona?