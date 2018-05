Es el caso que yo no conozco personalmente al recién nombrado presidente de la Generalitat catalana y no parece que me lo vayan a presentar por el momento y ya tengo de este señor una opinión. ¡Qué cosas!

¿Cómo es posible? La cascada de repeticiones de las cosas que ha dicho y escrito han salido a la luz de los medios y nosotros que vivimos, todos los que escribimos y los que nos leen, en gran parte de lo que oímos o leemos, nos hemos dejado llevar y lentamente se ha cristalizado en nuestro interior una suerte de opinión negativa hacia el recién estrenado president. Por lo leído, este señor estaba a las puertas de la bancarrota cuando el beatifico Sr. Mas le ofreció un puesto que le salvó «de dormir o vivir bajo un puente», Quim dixit.

De repente halló el principio de una vocación; el nacionalismo era rentable y mira por donde su fortuna personal, su posición iba mejorando al tiempo de sus excesos antiespañoles. Muerte al vil charnego. Los españoles son malos y no merecen vivir en la rica y fecunda Catalonia. Había contraído una charneguitis y todo lo español le producía inflamación... y dinero.

Hoy ha cumplido, a lo mejor, su sueño íntimo. Ya le da igual y nadie me dice que no desee ser objeto de persecución y cubrir, lavar así su egoísmo financiero. «La pela es la pela».

Por sus hechos los conoceréis, se dice y en eso coincide el Sr. Rajoy que desea juzgarle por lo que haga y no por lo que diga. Esta actitud es nueva y no coincide con algunas actuaciones que la Justicia ha llevado a cabo al condenar a otros por lo que dicen.

Este asunto de lo catalán o lo vasco trae mucha cola, una cola que se remonta en el tiempo y que con su paso se va pudriendo. Se oscila con las ganas de acabar de una vez, supongo, y el consentimiento de creer que se pueden ir calmando si les vamos dando cuerda y de estas dos suposiciones surgen las opiniones y las conductas aplicativas de diversos resortes que no terminan de acabar con el problema que, a simple vista, parece insoluble y distrae mucho.