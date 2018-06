EL CHALEQUITO

En aquel Canal Nou primerizo nos colocaron de repente a un nuevo director para el programa musical. Como éramos un par de jovenzuelos los de aquel invento, no nos sonaba el nombre del elegido, un periodista de la ciudad incrustado en la administración que, tras pedir oportuna excedencia, por si las moscas, deseaba unirse a lo que en principio pintaba como una aventura divertida de mil emociones e infinito glamur. Una mañana llegó. Educado, simpático, sonriente. Un buen tipo. Pero gastaba un chalequito de estampado multicolor. Ese detalle nos provocó, seguramente injustas, desconfianzas. En cuanto se marchó de reunión cotilleamos recio: «¿Has visto ese chalequito...?», le comenté a un compañero que solía derramar ácido con notable arte. En efecto, como se suponía que forjábamos el programa «moderno» de la nueva televisión, aquel hombre se había enfundado esa prenda para sincronizarse con nuestro presunto espíritu rompedor. Pero el chaleco, ese tela sin mangas tachonada de flores, se nos antojaba un intolerable residuo jipi que convenía combatir desde la gamberrada punki. El chaleco es la bandera caspaprogre y en este sentido define a la perfección a Monedero. Sin el chaleco Monedero no sería Monedero. Monedero es un señor encorsetado por un chaleco. La jornada en la cual expulsaron a Rajoy, Monedero segregaba felicidad de chaleco bobalicón. Primero agarró por los hombros a Soraya. Luego, en un momentazo que me pareció todavía mejor, se apresuró en saludar a Pedro Sánchez mientras este caminaba triunfante escoltado por los suyos. Según un comentario de redes que me han soplado, alguien apuntó que en tal trance se asemejó a ese pariente lejano, cutre y pelma, que expresa su devoción hacia el líder de la familia. Bien visto. Queda inaugurada la corta política de chalequito.