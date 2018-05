ÇA C'EST LE TOGO

Este verano celebramos el décimo aniversario del inicio del proyecto Juniors Togo. Un proyecto que ha aportado y aporta a Juniors M.D. la experiencia evangelizadora de hacer misión más allá de nuestras fronteras. Todo comenzó cuando el salesiano Pepe Guillem se puso en contacto con nuestro movimiento para solicitar ayuda en la formación de jóvenes para el Movimiento CV-AV 'Cours Vaillants - Ames Vaillants' (Corazones Valientes - Almas Valientes) de la diócesis de Kara. Este movimiento togolés trabaja como nosotros en Valencia con los niños, adolescentes y jóvenes de las diferentes parroquias ofreciéndoles formación, actividades y un lugar de encuentro donde crecer.

En un país donde las necesidades son mayores que las oportunidades, nuestro movimiento valoró de forma positiva embarcarnos en este proyecto para acudir hasta Togo y ayudar. Hasta la fecha se han realizado numerosas expediciones al país africano donde jóvenes valencianos han aportado su experiencia para formar a los educadores africanos. Siempre hemos acudido con la maleta llena de recursos, una programación bien trabajada y mucha ilusión y hemos vuelto de esta experiencia con nuestras mochilas repletas de mucho más de lo que llevábamos.

Allí donde no tienen nada, te lo dan todo. La sencillez, la humildad o la diversión hacen que valoremos todo cuanto tenemos aquí. La experiencia misionera es enriquecedora, no solo para los receptores, sino más todavía para quienes la ejercen y la viven en primera persona. Desprenderte de todo cuanto tienes e ir con lo brazos abiertos a la experiencia que Dios tiene preparada para cada uno, es la mejor de las aventuras a las cuales me he embarcado y a la que recomiendo que, si se tiene la oportunidad se haga.

Con el corazón abierto y dispuesto, celebraremos este aniversario del proyecto Juniors Togo que tanto ha aportado y aporta para quienes acuden al país africano y regresan con numerosas experiencias para ser divulgadas, haciendo patente una idea que en nuestro movimiento tenemos clara: que los Juniors cambiaremos el mundo.