Centenari en marcha

Hauran llegit la tribuna del dia 16 en el nostre diari. L'acadèmic Voro López escampa els núvols, documentant el sol de la realitat: la llengua valenciana, també oficialment existix, tingué la seua Càtedra, des de 27 de Giner del 1918, en l'Universitat de Valéncia. Regida pel Pare Lluís Fullana OFM, filòlec, gramàtic i lexicógraf fa cent anys. Du als valencians a recordar el fet. Reviscolant lo nostre podem desllapissar-nos els empelts borts que hui desdibuixen lo real, com núvols negres que entelen Valéncia i fan fosques les aules d'un futur. Realitat que el poble sent i parla, que els sigles d'or testimonien i que en estes pàgines estan de manifest ara, com fa cent anys.

Qui dona alé als recorts i encoraja des dels bens culturals que atesorem, no busca polèmica, si ocasió de gojar-los satisfet i en estos temps de refermar-los. Per això, des de la Secció Lluís Fullana de Lliteratura i Llengua Valenciana de la RACV i en el vist i plau de la Junta General, amparats per distintes associacions i personalitats altruistes, se posa en marcha el I Centenari de la Càtedra de Llengua Valenciana i s'encapçala en uns actes, clau i arranc de l'event: El mateix dia 25, a les sèt de la vesprada, des de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, es fara Crida junt als colaboradors, declarant l'apertura oficial, aixina tot lo món podrà participar en accions culturals i recreatives que aniran programsnt-se. El dissabte 27 a les 19 H. en l'Aula Magna de l'Universitat C/ de la Nau -com en 1918-, Fra.Benjamín Agulló, acadèmic i biógraf del P. Fullana, impartirà Lliço magistral sobre el fet i el personge de la càtedra. El dia 28, a les 12 hi haurà una Missa Solemne, en orquesta i cor, concelebrada en llengua valenciana; per a tancar a les 5 de la vesprada en un Homenage Popular, ofrena de llorer a l'estàtua del Pare Fullana. Vos esperem.