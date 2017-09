Una ceguera suicida

La sociedad valenciana tiene un grave problema. Se llama Compromís. Las palabras de Mónica Oltra y Enric Morera avalando la actitud sediciosa del Govern de Cataluña lo demuestra a las claras. También la concentración promovida el pasado miércoles ante la Delegación del Gobierno. Allí se oyeron vixcas a Terra Lliure y a els països catalans entre otras lindezas semejantes. Una auténtica vergüenza. Lemas que sin embargo responden al verdadero fondo ideológico de estos que hoy dirigen las instituciones valencianas. Conviene pues que reflexionen todos aquellos que creyeron ver en Compromís un valencianismo moderno alejado de los viejos tópicos fusterianos. Un soplo de aire fresco. Pues no. Tan no desde luego que Marzà y su obsesión de imponer la exclusión lingüística en las aulas no es la simple tropelía de un sujeto excéntrico. Tampoco el empeño de Joan Ribó por nutrir de dinero público las arcas de Acció Cultural del País Valencià o Ca Revolta. Ambos actúan ciertamente como punta de lanza de lo que el Bloc siempre fue y sigue siendo Compromís: un caballo de Troya dispuesto a avalar las pretensiones extremas del separatismo catalán y ser aquí su eco dócil. Mientras tanto, durante los dos últimos años Mónica Oltra ha hecho un ejercicio continuo de simulación destinado a no espantar de antemano a esa inmensa mayoría de valencianos que no quieren saber nada de chaladuras independentistas, nacionalismos catetos ni monsergas antiespañolas. No obstante, porque la cabra tira al monte, al final pasa lo que pasa y esta semana ha puesto en evidencia la realidad de Compromís al fijar su posición acerca del difícil momento que atraviesa Cataluña. Oltra y compañía se han quitado la careta para dar respaldo abierto a ese movimiento insurreccional separatista que es un golpe de Estado contra la democracia y que no admite ningún paliativo al respecto. El colmo. Compromís sin disfraz haciendo gala de una actitud expresa que justifica y apoya a los facciosos. No es de extrañar en quienes exhiben un permanente desprecio al resto, a la pluralidad, a la verdad y al orden jurídico. Actitud que roza también la villanía moral cuando algunos son capaces de burlarse del dolor ajeno como ha hecho un tal Nomdedéu -alto cargo del Consell- tomando a guasa la enfermedad de Eduardo Zaplana. Miserable. Además Compromís insiste en su afán de ganar terreno estratégico en todos los ámbitos. Ahora anda fabricándose una plataforma de adoctrinamiento que es la televisión autonomica. Un asunto no menor. En definitiva, la realidad dice que se le pone coto a esta gente retratando sin desmayo lo que son y después en las urnas cuando toque o harán de la Comunitat Valenciana un calco del proceso que vive Cataluña. No hay vuelta de hoja .El guión se lo saben. Ganas tienen. Van a ello. Por eso Compromís es una bomba de relojería para el futuro del pueblo valenciano. Ignorar dicho riesgo entraña ya una ceguera suicida.