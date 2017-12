Igual debería haber pedido al equipo de diseño que me pusiera una cintilla negra en la firma, de esas para no ser reconocido. Y un seudónimo. Porque esto de cazar pokemons es casi formar parte de una secta. Y yo estoy en ella. Lo confieso. Paternidad obliga. 'Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser'. El mítico instante del replicante Roy Batty en Blade Runner no desentona con lo que uno puede vivir móvil en mano y a la caza de Tyranitar, Groudon o Ivysaur, sólo alguno de los 300 especímenes. Porque yo he visto jubiladas preguntándome '¿tú vienes a por el pokemon?' a la puerta de un colegio. Yo he visto cómo, en cuestión de cinco minutos, a una esquina cualquiera de la ciudad acuden casi 30 personas. De todos los perfiles y edades: desde veinteañeros (la mayoría) a madres acompañando a sus hijos (ellas también empuñan móvil y 'cazan'...), trabajadores de la EMT, barrenderos y padres (como un servidor) acompañando a su infante y esperando que en cualquier momento aparezca una patrulla para identificar a los integrantes de una concentración no declarada. Todos tras el pokemon que saldrá a una hora. Yo he visto coches detenerse en los carriles bus para que el conductor se apee y cace en una 'incursión' (cita de varios jugadores para 'tumbar' al bicho coordinando sus móviles). Yo he visto a chavales recorriendo la ciudad en bici en busca de seres virtuales. Yo cazo pokemons, o más bien hago de escudero de mi hijo. Y eso que hace tiempo despotricaba de cómo este juego convierte a la gente en 'zombies 2.0'. Quizás lo haga, pero también es verdad que un estudio de las universidades de Granada y Jaén dice que «mejora el rendimiento cognitivo y la inteligencia emocional de los adolescentes». Hay gente pa 'to'.