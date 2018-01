CAZA DE BRUJAS EN LAS FALLAS

El activo mundo de las Fallas -otro mundo, aunque integrado en Valencia-, acusa ya un notable nerviosismo por culpa del tripartito municipal.

Es natural, porque Compromís y sus aliados han sido votados por electores primitivos, aunque entre ellos haya médicos, cirujanos de la cadera y notarios. Y está cumpliendo su compromiso. Otra cuestión es que sea 'pénible', populachero y 'redentor'.

El capítulo 'redentorista' es uno de sus favoritos. Es lógico porque el comunismo (en el ayuntamiento hay varios redentores, pero emboscados) siempre ha pretendido 'reeducar' a las masas. Recordemos a Mao Zedong y su Revolución Cultural: más de cuatro millones de muertos (la letra, con sangre entra). A los que hay que sumar alrededor de treinta millones por la hambruna.

Pero tras el fracaso mundial del comunismo, sus hijos están más desarmados dialécticamente que nunca y se limitan a organizar 'putaditas' y estropicios varios. Cuando no hay un problema, lo crean -con Grezzi al frente- o provocan al pacífico gallinero ciudadano donde conviven gallinas, pollos y gallos. Y algún que otro LGTBH.

Una de las señas de identidad del comunismo que mantienen es el intervencionismo. Intentar controlar todas las actividades de la sociedad civil. Con las Fallas y los falleros ya han tenido varios rifirrafes merced a las torpezas del 'consechal' de Cultura Festiva Pere Fuset, 'El Primorós'. Y buenos son los falleros para consentir que los apacienten. Cuando dicen «¡anem a per ell!», se me aparecen los fotogramas del gran 'western' 'Grupo salvaje', en el buen sentido, metafórico.

Ahora, los del tripartito municipal acaban de fundar la Comisión de Igualdad de Género en las Fallas, apéndice del Consell de Dones y seguramente del Observatorio del Gineceo, a su vez descendiente de 'Venus' ('Una diosa en la cima de una montaña / Quema como una llama de plata / Una cumbre de la belleza / Y Venus era su nombre'). La cantaba José Guardiola, y yo, al menos, no la calificaría de machista. Es un homenaje a la belleza que, supongo, todavía está vigente, con el permiso del tripartito.

Las beneméritas componentes de la Comisión de Igualdad de Género en las Fallas (¿serán funcionarias prejubiladas del ayuntamiento o falleras jóvenes y 'progres'?) recorrerán los monumentos de ingenio y gracia observando meticulosamente cómo se representa a las mujeres. Ya se lo avanzo: la mayoría con 'mamelles' y culos desmesurados porque la Fallas son barrocas, insolentes y desmedidas.

Otro de sus objetivos morales es escuchar las canciones melódicas ('slows'), pasodobles, 'merecumbés', recitales de cantautores (Pep Gimeno 'Botifarra': 'El casamiento de Maria la Xapa') y 'raps' que pudieran atentar contra las mujeres y / o ser machistas.

Esta es la tarea más agotadora de la Comisión. Horas y horas caminando, viendo artísticas hipertrofias mamarias, escuchando mediocres o machistas interpretaciones y empapándose del aceite donde fríen los buñuelos. No le arriendo las ganancias a esa Comisión de Igualdad de Género en las Fallas.

Será más positivo que distribuyan canciones sin mácula de machismo a todas las comisiones y que sea obligatoria su interpretación, excluyendo a todas las demás. Ejemplos. Cojan papel y lápiz.

'Porque eres divina / Tan linda y primorosa, / Que solo una rosa / Caída del cielo / Fuera como tú'. ('Mira que eres linda', de Antonio Machín).

Joaquín: 'Quiero decirle una cosa.' Ascensión: 'Dígame usté lo que sea, / porque yo lo escucho todo'. Joaquín: '¿Todo?' Ascensión: 'Lo que no me ofenda'. Joaquín: 'Antes que ofenderla quiero / que se me caiga la lengua'. (zarzuela 'La del manojo de Rosas').

'No m'agraden les flors de paper / i en tenim la casa tota plena'. / 'No m'agrada que surtis de nit i / de nit per tu vol i berbena'. / 'Com que de tu no m'agrada res' / per aixó m'he casat amb l'Agnès'. ('Cancó d'amor', de Quico Pi de la Serra).

'Siempre que pintas iglesias / Pintas angelitos bellos / Pero nunca te acordaste / De pintar un ángel negro' ('Angelitos negros', de Antonio Machín).

¿La Comisión podrá saldar esa discriminación racial en alguna falla?