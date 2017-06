La misma mañana en la que Pep Guardiola hablaba de «los abusos de un Estado autoritario», unas activistas protestaban en Barcelona en contra de la industria láctea. «La leche es asesinato» o «La leche es violación» eran algunos de sus lemas. También se pusieron a cuatro patas en ropa interior. Y hacían como que eran ordeñadas (en las tetas llevaban embudos grandes). No parece que las cabezas de estas muchachas tengan dentro cosas distintas que Pep el independentista. En 2011, y cuando era entrenador del FC Barcelona, Guardiola salió en defensa de Catar y la publicidad en las camisetas del equipo. «Es sin duda el país del mundo islámico más abierto, más occidental. Si no, no le habrían dado el Mundial». Vivió en Catar. «Me trataron muy bien, dejé allí muchos amigos musulmanes» (ay, como el que dice que tiene un amigo gay). Ha vivido en Catar y ha vivido en Cataluña. ¿Dejará de saber lo que pasa en ambos sitios? España es violación.