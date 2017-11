Cataluña baby

Al ver a los niños en la carretera pensé que la foto era falsa, que no era del día de la huelga, que era una provocación de otros. O un homenaje a 'Arizona baby'. No porque no creyera a los piquetes capaces sino porque estamos acostumbrados a las imágenes falsas. Pero sí, era la C-32 a la altura de Mataró, eran niños y cartel de libertad para los presos de verdad. Un estudio prevé que la mitad de noticias que circulen en 2022 serán falsas. Siempre las ha habido. No hace falta Internet. En 1932 pasó con lo que se contó del asentamiento del Bonus Army en Washington. En 1934, con la revolución de Asturias, como ironizó Chaves Nogales en una de sus crónicas («No es verdad que en Sama los revolucionarios se comieran a un cura guisado con fabes»). «¿A quién va a creer, a mí o a sus propios ojos?» (Groucho, claro). Sólo espero que los periódicos serios se pongan serios, saquen ventaja y afirmen su superioridad sobre la basura de internet.