CASTIGO POR SEDUCCIÓN

Las lenguas son para comunicarse. Es una de las riquezas de ser un territorio bilingüe. Pero en los nacionalismos peninsulares también se convierten en el rasgo diferenciador e identitario. De ahí que sea tan complicado, si acaso fuera conveniente, reducir el debate sobre la lengua escolar a mera cuestión técnica. Esto no significa que introducir el debate, o anhelar esa competencia igualitaria en lenguas para nuestros alumnos, sea exclusivo del nacionalismo. Ni mucho menos, sino que es inherente su interferencia una vez se plantea. Por ello, la revisión del modelo plurilingüe estaba cantada desde el primer minuto de la actual legislatura, por mucho que el Pacto del Botánico no lo pusiera entre sus objetivos iniciales. Es el motor íntimo de un partido que impulsó una coalición que pactó un bipartito que le daba el mando de la Conselleria de Educación.

Por mucho que fuera esperado, el borrador presentado hace justo un año sorprendió por su diseño seductor. El modelo -desde la visión férrea de que el mejor sistema es el de la escolarización en valenciano- hace un planteamiento honesto para no ser impositivo.

Que fuera honesto, así lo creo, no quita para que fuera erróneo, pues la seducción -el inglés- se diseñó como algo más cercano al chantaje. Si se reconoce, y por ello tenía seis niveles el decreto, que no todos los centros podían ir al mismo ritmo con la incorporación del valenciano, que esto sea causa de que no vayan al mismo ritmo con el inglés no es persuasión sino castigo. Este planteamiento endeble -quiten toda la parafernalia política partidista- es lo que provoca el calvario judicial del decreto de plurilingüismo.

Un año después, el decreto está suspendido, ha sido sustituido por un decreto ley y habría que ver si es mejor modificarlo o comenzar de nuevo con otro. Queda por averiguar el porqué del calificativo de dinámico de este modelo. Un adjetivo condicionado a los resultados de la próxima legislatura.