CASA DE LOCOS

A medida que va avanzando el campeonato y con la prudencia que aconseja el hecho de estar, todavía, muy lejos del día en el que el director del 'cole' entrega las notas finales, sí hay algo constatable en este Valencia resucitado: el equipo vuela sobre el campo y asusta a los rivales hasta extremos, hace no mucho tiempo, inconcebibles. Teniendo en cuenta que en los últimos cinco partidos disputados el Valencia de Marcelino le ha endosado 5 goles al Málaga, 3 a la Real Sociedad, 3 al Athletic, 6 al Betis y, el sábado pasado, 4 al Sevilla -lo de La Romareda no me parece una 'piedra de toque' significativa por los condicionantes del partido- es una evidencia que nos encontramos ante un equipo poderoso... absolutamente desatado. Un equipo que no se conforma con doblegar a sus rivales sino que los atropella sin concederles respiro alguno. Desde una solidez defensiva envidiable, Marcelino está pintando el cuadro de un equipo que despliega una suerte de fútbol letal que deja totalmente inermes a sus oponentes y, además, no deja de apretar el acelerador hasta el final del partido. Pero si muchos esperábamos un equipo muy arropado atrás que, por estarlo, pudiese presentar carencias atacantes en la búsqueda de una defensa eficaz... a la vista de lo que está aconteciendo, queda claro que andábamos equivocados porque Marcelino está pintando el cuadro concediendo todo el brillo y protagonismo al equilibrio: un equilibrio prácticamente perfecto que permite visualizar un grupo bien posicionado, fuerte atrás y, al mismo tiempo, nos sorprende con el Séptimo de Caballería lanzando ataques inmisericordes de los que levantan al aficionado de la butaca para que en el momento cumbre aparezcan futbolistas de fuerza y talento como Guedes, al que tenía el PSG aparcado en doble fila, y convierta ese cuadro de Marcelino en una obra de arte primorosa sacándose de la chistera un golazo como el que marcó al Sevilla elevando a la categoría de sublime el arte del contragolpe y convirtiendo Mestalla en una casa de locos. Miren, nos devanamos los sesos re calculando rutas como el navegador del coche tratando de renovar objetivos tras el partido de cada semana: al arrancar la Liga mirábamos a la Europa League como mínimo exigible, a la tercera jornada a la Champions y ahora, los más optimistas miran con ojitos al Barcelona por si fuera posible pelearles la Liga. Quizá lo más inteligente sea seguir disfrutando con lo que estamos viendo porque no estamos muy acostumbrados a verlo y lleguemos a la conclusión de que, realmente, hoy es casi imposible encontrar un techo para este equipo. Lo que sí es una evidencia a día de hoy es que más allá del equipo antipático y correoso difícil de doblegar nos encontramos, ni más ni menos, ante el equipo que más y mejor está jugando al fútbol esta Liga de las Estrellas.