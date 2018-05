CASA INSA Y EL CORPUS

Ya estamos en las vísperas del Corpus, la legendaria y bíblica procesión valenciana, donde el barroco unifica gigantes, tapices de flor, noche de conciertos y personajes tomados del Antiguo y Nuevo Testamento, que propician disfraces de túnicas, sandalias, coronas de laurel y hasta liras ficticias para los ángeles.

Es fiesta religiosa y popular que nos obliga al recuerdo de Casa Insa, toda una institución vinculada al folklore. Fue durante décadas una admirable institución de la calle Baja, que albergaba en la hermosa casona un puzzle clasificado en los estantes del almacén: cuerpos de tal número, brazos de tal talla; cabezas de gitanos, de moros, de reyes, de negros, de indios...

El origen de Casa Insa, la ropería más famosa de Valencia, arranca de la de Gimeno Márquez, situada junto a la plaza de San Jaime. Allí entró de aprendiz el abuelo de Juan Ferrer Insa -Juanito Insa para todos-, hasta que murió a los 80 años, aunque le superaría por su pericia en la modistería valenciana y personalidad doña Carmen Insa, premiada y homenajeada por su actividad humana, social y profesional en el barrio del Carmen.

Cuando entrevisté por primera vez a Juan Insa ya era un anciano, delgado, nervioso y con una chispa de mal genio al hablarme de lo que había perdido la fiesta (corría 1968). Se trataba de algunos 'misteris' y de la 'Degollà', la representación de los soldados de Herodes simulando cortar las cabezas de los niños espectadores. Todo resurgió, como es sabido, gracias a la Asociación Amigos del Corpus, que lograría para la festividad el nombramiento de Bien de Interés Cultural Inmaterial. Hoy, ante el recuerdo de Casa Insa, he buscado el folleto escrito por Manuel Arenas Andújar, en el que transcribía la letrilla de José Pallarés para el ritmo del tamboril en la citada 'Degollà', dedicada a Pepita la Sorda con humor y picardía. Dice así: "No't burles, Pepeta / d'un músic novato / i aguarda un rato / que'açó es bo i barato, / pues dihuen les notes del meu redoblante: Teu plante, / teu plante, / teu recontra plante. / Cupido per a riures / me fa cosquerelletes. / Teu plante, / teu plante...