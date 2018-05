La casa de los horrores

El chalé de 660.00 euros a las afueras de Madrid puede acabar con el futuro político de Pablo Iglesias y hay precedentes: el de Miguel Boyer, todopoderoso ministro de Economía del primer gobierno de Felipe González, a quien otro casoplón, compartido con Isabel Preysler, le costó el permanecer el resto de sus días apartado de la vida pública.

Fue hace más de tres décadas, pero el caso se le parece y no solo por tratarse de uno y otro chalé sino por el significado politico de dejar al descubierto el afán desmedido de lujo de un dirigente de izquierdas empeñado en dar lecciones de austeridad a todos menos a él mismo y a su pareja. Boyer, un socialista de pura cepa que había cumplido sentencia en la cárcel durante el franquismo y que expropió Rumasa al poco de llegar al Gobierno para demostrar su poder, nunca pudo asumir la vergüenza de ver en la prensa los planos de la casa que se estaba construyendo en una de las mejores zonas de Madrid para ingresar en la jet del brazo de aquella famosa mujer-geisha por la que cambió a su discreta esposa feminista. 'Villa Meona' la bautizaron los periodistas por aquello de sus catorce cuartos de baño de los que ha tenido treinta y pocos años para visitar como ciudadano particular antes de fallecer no hace mucho.

'Villa Meona' quedó para la historia, y eso que entonces sólo hablaban de esas cosas las revistas del corazón, no como ahora que con las redes sociales y los cotilleos por televisión no queda un español que no haya visitado virtualmente el jardín japonés, las dos piscinas, la casa principal y la de invitados del chalé de Iglesias e Irene Montero, ellos que presumían de compartir un pisito de 60 metros cuadrados, consideraban inmoral ganar más de tres veces el salario mínimo y proponían ocupar cualquier vivienda que, como la suya nueva, estuviera más de un año deshabitada.

Los militantes de Podemos votan estos días si aceptan o no la estupenda inversión inmobiliaria de sus jefes máximos. La aceptarán. Ya son tan de la casta como Iglesias y Montero. Cerrarán filas, como hacen los militantes de los partidos tradicionales cuando aplauden a sus líderes más cuestionados. ¿Quien no recuérda la cerrada ovación que la reciente convención del PP propinó a Cristina Cifuentes unos días antes de que Rajoy la ordenara dimitir?

El máximo líder y su portavoz parlamentaria se mudarán al chalé, sus gemelos corretearán por su césped, los dirigentes de su partido les defenderán en todas las tertulias, todos los mítines. Pero ya nada será lo mismo para ellos. Pablo e Irene han quedado desacreditados ante muchos de sus votantes, ridiculizados por quienes nunca lo habrían sido. Desde que vimos el vídeo de la casa ellos han pasado a engrosar la lista, ya bastante extensa, de los políticos que se convierten en zombis. Ellos no lo saben, quizás tarden un tiempo en ser conscientes de su error. Pero lo suyo ya no tiene remedio.