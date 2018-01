Queridos reyes magos, he intentado ser bueno y por eso me he decidido a escribiros esta particular carta. En primer lugar, debo pediros que no falte salud, paz y amor para todos. Trabajo también porque es lo que nos da de vivir, aunque prefiero no tener que aprender lo contrario.

Ya puestos y concretando, empezaré con el tren de la costa, os agradezco vuestra influencia por poner en los presupuestos del Estado el tramo hasta Oliva, pero de verdad que nos hace falta que llegue hasta Dénia, además sería un gran regalo para nuestros vecinos de Baleares. Pero por favor, situad la futura estación entre la Xara y la autopista, evitad la fragmentación que algunos pretenden y que afectaría gravemente al área de amortiguación de impactos del Montgó.

Os pido también para el puerto de Dénia un poco de sensibilidad social, algo de transparencia y, si puede ser, que permitan que se vuelva a practicar la pesca deportiva de forma ordenada y tradicional, porque los niños, jubilados y parados serán los más beneficiados.

La Xarxa de Alcaldes está muy bien, y por eso me gustaría que nos ayudarais a iluminar a nuestros líderes en la promoción de acciones comarcales reales, y de paso, os pediría que hagáis algo para que el alcalde de Dénia esté más contento, porque parece que todavía no ha superado la moción de censura, y me entristece como arremete cuando habla contra todo lo que se mueve.

Deseo que la ciudad gastronómica traiga no sólo viajes e imagen, también inversiones con fase de funcionamiento para desestacionalizar. Suspiro para que las montañas vuelvan a ser importantes, y que Dénia cumpla con su compromiso de pertenencia a la Alianza, que aceptemos nuestras responsabilidades sin caer en míseras actitudes, y que las playas sean algo más que el lugar donde se pone la toalla, pudiendo así ofertar un turismo compatible con la naturaleza.

Aplacad las injusticias, y traednos un poco de racionalidad y progreso. Nosotros pondremos el Plan General, o mejor se lo vamos pidiendo a la Conselleria.