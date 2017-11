Hoy hace un año. De aquel dolor, de la incredulidad y el estupor de incluso los que no te habían querido o te habían combatido abiertamente. Un año de aquella vuelta atrás en el sendero incierto de los abandonos. Un año, también, de aquella falta de coincidencia, bajo el mismo techo de la capilla, de Rajoy y Aznar que todavía simbolizan un partido, un sentimiento político, que lleva siglo y medio sacando a España de infinitos líos a pesar de todos sus pesares, torpezas, titubeos y renuncias.

No sé bien cómo seguir esta carta, que no quiero que se ponga nostálgica ni enfadada. Por eso, será preciso decir algo sobre el paso acelerado del tiempo, una dimensión que ya no usas, y también sobre esa cascada diaria de noticias, casi siempre malas, que han venido a sucederse para que no tengamos un momento de paz ni de respiro.

La primera quizá debería ser la de tu grupo de concejales, que siguen en el limbo, nunca mejor dicho, porque la justicia sigue sin manifestarnos si son inocentes o culpables y eso en sí, como bien sabes, ya es un castigo adelantado, una condena informal, un modelo de penalidad que nadie se merece y estas personas desde luego que no. Una nota al pie: no es preciso que te diga que el arrepentimiento por el mal trato que te dieron muchos medios informativos tuvo un enorme impacto, de al menos semana y media, y que la presunción de culpabilidad sigue siendo no solo el arma arrojadiza que los partidos prefieren para descalabrarse, sino un dilema jurídico y moral que no sabemos resolver por debajo de los Pirineos.

Seguimos, por lo demás, muy mal financiados y sin corredor mediterráneo. Y aunque el empresariado intenta forzar lo que los políticos no quieren, la verdad es que se avanza poco y mal. De modo que seguimos gobernados por coaliciones en las que el PSOE tiene que batallar mucho para que se le vea en medio de esa laguna nacionalista en la que siempre han estado tan cómodos.

Por lo demás, se ha recordado otra vez el Congreso de Intelectuales de 1937 y se ha trabajado mucho el tema Guerra Civil, mientras se siguen completando, aquí y allá, algunos de los proyectos que se os quedaron pendientes en 2015, aunque no lo explican y parece que son nuevos. La excepción previsible es la prolongación de Blasco Ibáñez, paralizada ahora, aunque sin solución eficaz, porque en el Cabanyal los empleados de la limpieza de basura tienen que trabajar con escolta policial.

Verás, en fin, querida alcaldesa, que eludo dos temas muy tensos, en aras de hacer que este Whatsapp viaje limpio de rencores y se presente ahí arriba en condiciones. Uno es Cataluña, que nos ha tenido y nos tiene en vilo semana tras semana, quemando energías que necesitaríamos para otros muchos empeños, y causando demasiado dolor. Y el otro, ay, es la bicicleta, de la que es mejor no hablar.