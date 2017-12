CARRERS PLENS DE POLS

Quan yo era chicotet -allà pels anys 30- el meu carrer de Sant Roc ne tenia mig adoquinat i l'atre en terra; ací, clots i, allà, cudols. Aixina que les dònes hi eixien per agranar-lo i unes acabaven abans que les atres perque només netejaven i arruixaven les aceres i, les demés, tenien que asear la part per a on circulaven els carros i les haques. Feen lo mateix tots els dies, excepte quan plovia. Llavors, el carrer pareixia un riu; forta passava l'aigua que nos venia des de dalt: de Masíes o de l'ermita. Pero els chiquets, que mai podien estar quets dins de casa eixien al carrer per a soltar una barqueta, una tomata o un tarongeta i fer-la navegar ben apressa.

Aquells carrers polsosos, els tenim asfaltats, pero casi sempre buits. Ahir, allò era un viver de jocs. Només el crit d'un carreter o d'una ama que portava la post al forn conseguia parar el joc, fora de pilota, de trompa o de tacó. O quan l'autobús de Broseta entrava al poble passant pel meu carrer, camí del mercat vell i drogueria de Pepico, per anar cap a la seua parada final -plaça de la Creu- que és on estava son garaig.

Partides de pilota, partits de fútbol, corregudes de bous, carreres de cèrcols, a l'all, a pic i pala... eren entreteniments de menuts d'aquells carrers que si tenien pols, -com qualsevol era-, també hi havia vida a tothora, des de punta del matí fins a que la lluna apareixia que solia ser quan les gallines van al joquer i els majors al catre, puix encara de nit hi havia que encetar la faena. Tasca que abondava més que pa dins de la gerra i carn en la carnera.

I si he dit que, ni plovent els menuts estaven quets, tampoc al sendemà, a ple sol, puix fanc ne quedava per a, pastant-lo, jugar a l'ou o a fer figuretes com eixes que se posen en els belems. També perque després de la pluja quedaven badines i tolls -regal dels núvols-, i passaven parotets pel dia i rates penades per la nit, ocasió que s'aprofitava per a que en canyes pogueren caçar-los.

Ara, tot poble s'ha modernisat. Del carrer s'han fet els amos les motos i els coches; de les aceres, les bicicletes i els gossos i, consegüentment, els peatons, tenim que anar en més tento al caminar que adés quan creuàvem un carrer entre pedres, pols, cudols i algún que atre pot, ca o gat.