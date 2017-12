La munición de cada uno de los años se condensa en 365 días. 2018, como sus predecesores, posee todas las balas con las que podría matarle, pero ojalá venga de buen humor, como reza una canción de Xoel López, o con pésima puntería. De 2017, mejor no hablar: hay casi 50 mujeres que no han vivido para contarlo tras ser asesinadas a manos de sus novios, maridos o exparejas; a los catalanes procede no consultarles porque no han tenido un día de independencia de sus políticos y aún no han logrado separarse de ellos; y tampoco conviene recurrir a la economía porque, pese a las grandes cifras, sigue sin estar del lado de la mayoría. No ha sido fácil llegar hasta aquí. No es cuestión de hacer balance del año que concluye hoy, sino de medir nuestras fuerzas, si todavía las conservamos. ¿Cuál es nuestro poder? Según Miguel de Unamuno, que nació un 31 de diciembre de 1936 y no pecó de naíf ni hoy se arrimaría a los postulados del 'buenismo', la bondad. Los clásicos no fallan. Que 2018 no sea un año más, sino mejor.