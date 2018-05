Carlos Soler para el centro del campo

Partido finalmente agradable. Sin más. Fue de menos a más, mejorado en realidad por y tras el gol de Vietto y por cómo el juego se vio transformado. No porque viésemos mucho más de nuestro equipo, pero el ritmo que adquirió consecuencia de la ventaja en el marcador del Valencia, su deseo por no salir derrotados en Liga otra vez, dos partidos consecutivos además, y los espacios que dejaron atrás aceleró el juego y la vistosidad, que no la calidad.

E imagino que no se extraerán demasiadas conclusiones tras el encuentro en Montilivi. Bueno, algunas sí podrían sacarse sin miedo a equivocarse. Por ejemplo, si Carlos Soler puede o no puede o, si debe o no debe jugar en medio campo. Obviamente sí, aunque Marcelino no acabe de verlo. Organiza, toca, se asocia, evoluciona con pase o con conducción, desplaza con solvencia, trabaja y llega. Al más puro estilo 'box to box', pero de los grandes.

Las otras conclusiones que quizá sería mejor no tener en cuenta, seguramente el gol de Vietto, y la actitud defensiva de Maksimovic. No seré yo el que diga que el centrocampista serbio es mal jugador, pero si el técnico asturiano tiene mejores mimbres, lo hará participar muy poco, prácticamente lo mismo que esta temporada, y si va a ser así, que progrese cedido en otro equipo. Y el Valencia a esperar su adecuada evolución. Aunque también podría quedarse, sería un buen recambio, y cabe recordar que tres competiciones exigen un gran movimiento de plantilla. Afecta poco al coste del grupo.

No vimos una buena primera mitad, nos costó profundizar, a pesar de algunos detalles de Ferran Torres, Carlos Soler y Zaza principalmente. Los futbolistas del Girona tenían un puntito más de intensidad, de deseo por lograr la victoria. Jugaban en casa, despedían en Montilivi un gran año, histórico, y venían de perder la semana anterior.

La segunda parte comenzó parecida. Incluso dio la sensación de que el Girona apretaba más. Pero llegó el gol de Vietto, y se prendió la mecha. El Girona dominó hasta el final del encuentro, pero dejaron muchos espacios en defensa. Y propició con ello los contragolpes valencianistas, pocas veces aprovechados, y tras una muy buena jugada colectiva Carlos Soler golpeó fuera tras la asistencia de Zaza, ese delantero italiano que no ha perdido el ánimo a pesar de la marcada reducción en su participación. Fue un partido loco, muy abierto, seguramente no querido por los entrenadores, pero algo más atractivo para el espectador. Y ese ritmo permitió dar por terminado, dándolo por bueno, un encuentro carente de interés en la clasificación, pero disputado por sus contendientes buscando la victoria nadando sin guardar la ropa.

Ya sólo queda uno en esta Liga, contra el Deportivo de La Coruña, equipo descendido a la categoría de plata que seguramente permitirá lograr una victoria tranquila. Ojalá sea así, y terminemos en Mestalla, dentro de una semana, con una sonrisa a la espera de un verano que se prevé larguito.