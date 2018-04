El 2 de mayo es fiesta en la capital de la villa y corte porque se conmemora el alzamiento de los madrileños contra la invasión napoleónica en la primavera de 1808. Varios años después, las autoridades encargaron a Goya un cuadro que representara la lucha entre el pueblo de Madrid y el ejército invasor. Aunque el pintor no estuvo allí presente quiso reconstruir épicamente la valentía de las gentes y la agresividad despiadada y desproporcionada de las tropas invasoras. Como se puede comprobar en el cuadro, no eran refinadas tropas francesas las que utilizaban sus sables, sino un grupo de mercenarios africanos llamados mamelucos. Por eso, aunque el título oficial del cuadro debería ser 'El 2 de mayo de 1808 en Madrid', es conocido popularmente como 'La carga de los mamelucos'.

A pesar de ser derrotados por el valiente pueblo de Madrid, algunos mercenarios mamelucos han echado raíces en todo el país y quieren mantener su legado cambiando las formas. Siguen haciendo de las suyas porque las diferentes escenas que se están representando en el 'Drama Cifuentes' o en la llamada 'Nueva tragedia de la dimisión anunciada de una autoridad política', muestran la pervivencia de mercenarios que ahora actúan como extorsionadores, chantajistas, intimidadores y mafiosos que controlan a los representantes públicos como marionetas en manos una fuerzas poderosas a las que ofrecen sus servicios sin el más mínimo escrúpulo moral.

Al lector, como espectador y público afectado, le conviene estar atento porque la representación no ha concluido. Ahora los mamelucos mercenarios han refinado sus prácticas, se han digitalizado en sus formas y lideran las técnicas de la posverdad en el mundo de las redes. No tienen la más mínima consideración por el pueblo, por sus gentes y por todos aquellos que, desde la ingenuidad con la que aún se puede hablar de «pueblo», expresan su vocación política para defender la dignidad de unas clases populares aplastadas por los pies de los caballos del paro, la desigualdad, el desamparo o el hambre. El bienintencionado líder político que aún tiene fe en la política, expresa confianza en las instituciones y lucha para que no pisoteen a su gente, parece que pertenece a una especie en peligro de extinción. ¿Quién luchará contra el invasor y representará con dignidad al pueblo? ¿Quién dará la cara por la gente?¿Sabe alguien al servicio de quiénes están ahora los mercenarios y mamelucos?

Aunque el drama está servido y la tragicomedia no ha terminado, es hora de realizar una serie reflexión cívica la dignidad y honorabilidad de la política como servicio público y noble profesión. Y ello, aun a riesgo de que los mamelucos diseminados por las administraciones, los medios o las corporaciones nos impidan luchar por una ejemplaridad de la que estos sectores profesionales tampoco pueden presumir.