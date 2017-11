CARABASSA LI HAN DONAT

Ahores d'ara, quan saben més els polls que les lloques, encara hi ha -com diu el meu amic Tadeu- un president (Carles Fuig del Món) qui fugí a tot corrent (per por a que l'agafaren i el portaren a la presó) ya que pensava que eixint d'Espanya, en l'estranger, l'anaven a coronar. I li va ocórrer lo mateix que a Sento, aquell que desijava festejar en una chiqueta i s'endugué una carabassa de regal. Eixe Sento del que se cantava: «Ya ve Sento de ca la nòvia / ya ve Sento malhumorat. / Ya ve Sento contant les passes / ¿que és lo que li haurà passat? / «Carabassa m'han donat, mare / i yo me l'he presa per meló. / Més m'estime una carabassa / que casar-me en un pendó.»

Pero els 'amics', a fi de que la notícia la sabera tot lo poble, eixa nit, li pintaven en calç una ralla des de sa casa fins a la de sa pretesa promesa i aixina, per a qui no s'havia enterat, a cau d'orella, ho sabera. Costum que s'ha perdut. Com aquella de deixar la clau posada a la porta o ésta badallant o de par en par oberta i sols solien entrar-te dins regiments de mosques, algún que atre sorollós borinot, gat o gos roders o el chiquet que li havia entrat allí la seua pilota. I ara, quan de tots devíem fiar-nos perque, diuen «anem millorant», en aplegar a casa dos voltes a la clau li peguem. ¿Som tant de fiar com ahir? ¿O nos canviaren al variar les costums?

Puix, adés, quan u es casava en una viuda o un viudo en una fadrina, hi havia cencerrada nocturna i cantories a montó que escandalisaven per les barbaritats que se posaven en solfa. Les dònes portaven pel dol, brusses, faldes i, al cap, mocador negre, i ells, -lo mateix grans que chicotets- gorra, camises, pantalons i calcetins de color fosc. I aixina durant, a lo manco, un any. Hui, en el mateix soterrar, veus als familiars en trages i vestits de colors. Serà perque la moda ho canvia tot, inclosa la climatologia. Recorde que, només nuvolar-se, traïes, de seguida, el paraigües, i, est any, a ple sol, he vist més paraigües que mai a fi de no torrar-se. Tampoc per Totsants vaig vore guants ni tapaboques ni gabans, puix el fret ni havia aguaitat. ¿Esperarem ara a que arribe, com diu el refrà, després d'una gran secada, una forta arremullada? Ixcà aixina siga i no faça gens de mal.