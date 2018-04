Cara de tonto Miles de universitarios no se sienten retratados en ese modelo de universidad corrupta, trapacera, servil y avarienta que está desfilando ante nuestros ojos CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 18 abril 2018, 16:08

Es, en nuestro español más coloquial, la que se te queda cuando de repente descubres que ser inteligente y ser listo no son en modo alguno términos sinónimos, ni son cosas que vengan necesariamente emparejadas.

Cuando ves cómo el nombre de aquellas instituciones que siempre consideraste símbolo cuasi inalcanzable de excelencia y distinción, constituyen para otros simples ornamentos que colgarse y descolgarse de la pechera.

Cuando compruebas cómo a otros les han regalado -o casi peor: han comprado por cuatro duros- aquello que a ti tantas horas de trabajo callado te costó lograr.

Cuando te percatas de que quienes llegaron a sus metas mucho antes que tú, lo hicieron no por méritos propios sino gracias a atajos bien asfaltados, por los que nunca nadie te invitó a circular.

Cuando te das cuenta de que otros se han venido embolsando auténticas fortunas por hacer exactamente lo mismo que tú llevas años haciendo completamente gratis, convencido de que estabas limitándote a cumplir con tu obligación.

Cuando intuyes el reproche velado de aquéllos a quienes te empeñaste en imbuir honestidad y excelencia, y ahora constatan que tenían a su alcance otros caminos mucho más fáciles que los que tú les proponías seguir.

Cuando escuchas la sorna con la que ya todos en este país se refieren a la institución a la que has consagrado tu vida profesional, y constatas cómo algunos han hecho más por desacreditarla en unos pocos días de lo que tu podrás hacer por prestigiarla en el resto de tu vida.

Cuando te das de bruces con la evidencia de que quienes más independientes y más críticos debían haber sido con el poder, son los que más servilmente se pusieron bajo su protección, y más se prevalieron de su favor.

Cuando constatas que el descrédito de la clase política resulta una enfermedad tan imparablemente contagiosa, que ni siquiera la torre de marfil de la academia se puede considerar a resguardo de la sus síntomas.

Cara de tonto, en fin, es la que desde hace un par de semanas se me queda cada mañana al abrir el periódico, y leer ciertas noticias. Sin que me reste otro consuelo que la convicción de que lo mismo que a mí les estará sucediendo a otros muchos miles de profesores universitarios honestos, trabajadores, exigentes y hasta altruistas, que no se sienten en modo alguno retratados en ese modelo de universidad corrupta, trapacera, servil y avarienta que está desfilando ante nuestros ojos. Y, naturalmente, la convicción profunda de que siempre será mejor quedarse con cara de tonto, que acabar pasándose de listo.