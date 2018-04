CARA Y CRUZ DE ANTENA 3

Atresmedia se halla con sus series en una difícil encrucijada: sus títulos más importantes logran el éxito en plataformas ajenas pero pierden audiencia y no plantan cara a la competencia en su emisión regular por el principal canal del grupo. Esta semana conocimos que Netflix va a rodar la tercera parte de 'La casa de papel', que se ha convertido en la producción de habla no inglesa más vista de la plataforma. Es lógico, por tanto, el interés del grupo americano por seguir contando con episodios inéditos. Se da la circunstancia de que esta ficción se despidió del público tradicional de Antena 3 en noviembre del año pasado, con una pobre cuota de pantalla del 12,1% y sin alcanzar los dos millones de espectadores. Este resultado, por debajo de la media de la emisora, no sirvió para dar batalla en el 'prime-time' y por tanto no alentó a que el canal la renovase. Lo mismo le sucedió hace unos meses a 'Vis a vis', que fue cancelada por las discretas cifras que obtuvo en su segunda temporada. «Si tanto la adorabais, teníais que haber animado a vuestros padres y abuelos a que la vieran, porque terminó con un 12%», espetó Sonia Martínez, directora de ficción de Atresmedia, a un grupo de jóvenes en una charla. Ahora ha llegado Fox, ha resucitado el título carcelario y lo luce orgullosa.

El consumo de series está cambiando. Las nuevas plataformas permiten al usuario que se organice y las disfrute cuando y como quieran. A este usuario le gustan las producciones de Antena 3, pero no quiere verlas del modo en que ella las emite regularmente (a razón de capítulo semanal, iniciándose casi a las 23 horas y trufadas de publicidad). Solo hay que ver las cifras que reportan en la actualidad 'Fariña', 'Cuerpo de Élite' o 'Allí abajo'. Todas contaron en su estreno con el beneplácito del público, pero han ido perdiendo audiencia a medida que pasan las semanas y ya no pueden liderar sus franjas. Posiblemente la historia se repita. El canal cancelará alguna de ellas y más tarde vendrán otros a recuperarlas. Le toca meditar al grupo sobre cómo actuar ante un panorama que le coloca en una posición delicada en su negocio tradicional.