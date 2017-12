CANTANTES DE 'OT'

Es muy duro ser cantante en España. Es muy duro ser cualquier cosa en España. Es muy duro ser, en general. Buena prueba de todo ello lo encontramos en el trasiego televisivo de los aspirantes a vivir de la canción. Muchos de los que pasan por 'La Voz' ya habían estado en otros espacios de cazatalentos, incluido 'Operación Triunfo'. Y muchos de los que ahora están en 'Operación Triunfo' habían probado suerte en el programa de las sillas giratorias. Un ir y venir de un escenario a otro. La mayoría participan buscando un futuro profesional pero luego continúan sin demasiada gloria. Son las reglas de la tele, que a veces se comporta de modo cruel.

Hay un concursante en la actual edición de 'OT' que está en el punto de mira de todos (de público, de profesores, de compañeros, de jurado). Se llama Cepeda. Antes, por cierto, concursó en 'La Voz'. Después pasó al olvido. Nada nuevo. El caso es que el muchacho ha sido candidato a la expulsión durante cuatro semanas y los espectadores no dejan de salvarle. La directora de la academia le decía hace unos días que esperaba que todos esos 'fans' siguiesen una vez se acabe el programa, y que le compren discos, y que vayan a sus conciertos. Me dio un ataque de risa. Claro, como si eso ocurriese a menudo. La historia de ese programa y de otros muchos está plagada de participantes de los que nadie se acuerda y a los que nadie compró después un mal single. Algunos incluso ganaron su edición, pero ahora son perfectos desconocidos que cantan en la ducha. Algunos acudieron después a otros formatos. Ya dije que las reglas de la tele son crueles. Eso lo sabe cualquiera, incluyendo la responsable de la academia.

Le reprochaba al muchacho que el hecho de que el público le salvase tanto desvirtuaba el espíritu del programa. Me dio otro ataque de risa. ¿Entonces para qué piden que voten? Si no quisieran contar con la audiencia sería el propio jurado el que expulsase, como en 'Masterchef'. Pero no, aquí implican a los fans y ellos gastan el dinero votando. Y unos están a favor, otros en contra. Y más tarde se olvidan hasta que empieza otro concurso, otro 'reality'. Las reglas del juego...