Canet y Lorenzo se preparan

La jornada empezó torcida en Alcañiz por la niebla y Moto3 deparó una carrera corta y muy rápida. Los más rápidos intentaron estirar el grupo y Mir hizo una carrera de campeonísimo, ya le mete ochenta puntos al segundo. La moto corría mucho y al final le salió bien el zig-zag para protegerse. Me alegro también por Bastianini, que este año era candidato al título y el año ha sido muy duro para él porque las cosas no le estaban saliendo como él quería. Para los valencianos fue una pena que Arón Canet no llegara al podio, pero está fuerte y rápido y el año que viene será uno de los favoritos para ganar el Mundial. También fue una lástima la carrera de Jaume Masiá porque le quitaron su mejor vuelta en la clasificación -era undécimo- y luego le penalizaron y salió muy atrás. Para Aarón Polanco era su primer gran premio y la experiencia que ha cogido le vendrá muy bien para el FIM CEV.

Si Mir hizo un carrerón en Moto3, no lo fue menos el de Morbidelli en Moto2. Espectacular su lucha con Pasini, no se relajó ni un segundo y está más cerca del Mundial. Y Luthi demostró que cuando no puede luchar por ganar o hacer podio, siempre suma lo máximo, por eso aún mantiene sus opciones de ganar el Mundial en Cheste. ‘Chapeau’ para Jorge Navarro, gran carrera que a mi entender es la mejor que ha hecho hasta el momento. Sigue con muy buena evolución.

Ha sido espectacular la carrera de MotoGP, por el ritmo sobre todo. Álvaro Bautista estuvo genial, fue octavo y a falta de pocas vueltas estaba a tres segundos de la cabeza. Felicito al Aspar Team por el trabajo que han hecho con él y con Karel Abraham. El que pinchó en Motorland fue Dovizioso, parece que se quedó sin gomas aunque aún así sumó buenos puntos para la general. Hay que destacar a Jorge Lorenzo, que va cogiéndose y el año que viene va a ser un claro candidato a pelear por el título. Márquez... Márquez es un espectáculo cómo va en este circuito y se ha permitido incluso algún fallo. Si Pedrosa no hubiera salido tan mal, podría haber ganado.