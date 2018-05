Contra el canal Júcar-Turia

El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, no sólo está contra el trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó, como ya sabíamos, sino que ha añadido en su listado de fobias el canal Júcar-Turia. Su planteamiento es considerar que «cualquier río que desemboque en el mar tiene su propia cuenca hidrográfica» y no debe haber transferencias de agua de unas cuencas a otras. Rechaza por tanto la actual unidad de la cuenca hidrográfica del Júcar y pretende que se trate cada río por separado. Una clara argucia que trataría de poner en tela de juicio muchos de los actuales usos del Júcar para poder disponer de mayores caudales en su parte alta, en tierras de Castilla-La Mancha. Hay que recordar que del Canal Júcar-Turia depende el abastecimiento de más de la mitad del agua potable de Valencia y su área metropolitana y surte además los riegos a lo largo de su trazado y a parte de la huerta del Turia, lo que libera caudales de este menguado río que se utilizan en la comarca del Camp de Turia. También contribuye al envío de agua hasta Sagunto. Pese a tal socorro, la situación de reservas en el Turia es grave, la peor de España junto a la del Segura. Sorprende por todo ello que no haya merecido respuestas políticas el consejero manchego, quizá por lo absurdo de la cuestión. ¿Quiere decir el señor Martínez Arroyo que sólo cabe utilizar el agua de un río al lado de su cauce? Porque una acequia que derive ya supone una transferencia. ¿Los riegos y abastecimientos en su región se basan sólo en el agua captada al lado o se pueden hacer transferencias? ¿Hasta cuantos kilómetros? La Acequia de Moncada lleva agua del Turia hasta Puçol, ¿eso es transferencia a otra cuenca? Parece mentira, a estas alturas, cuando todo está conectado, menos el agua.