HACER EL CAMPO MÁS ATRACTIVO

Teníamos que haberlo previsto. No sé cómo no se le había ocurrido antes a nadie. Una de las principales conclusiones de la cumbre de ciudades en pos de un Pacto de Política Alimentaria Urbana, celebrada en Valencia, consiste en hacer que el campo «sea más atractivo» para evitar el éxodo rural.

El problema es cómo hacerlo. A ello le están dedicando unos y otros vueltas y más vueltas desde hace décadas, el tiempo que hace que empezaron a sonar las alarmas, cuando comenzaron a otear que los países se ahuecan y la gente se va a las ciudades, donde se ve que a poco que anden atentos con las migajas lo pasan menos mal que en sus lugares de origen.

Lo que ocurre es que las grandes ciudades también viven procesos de 'ahuecamiento': los centros se vacían de población fija que prefiere irse a vivir a las afueras, nuevos barrios residenciales y poblaciones cercanas que se convierten en satélites para dormir y pasar los fines de semana no vacacionales. Los centros históricos quedan para los centros públicos, oficinas, turistas y los que no pueden irse o no les presta para comprar nuevas casas.

En el medio quedan los barrios obreros y un sinfín de huecos que se van degradando y a los que conviene darles dedicación más apropiada mientras puedan florecer nuevos proyectos urbanísticos o grandes parques públicos, que cuestan una pasta gansa en la compra, preparación y mantenimiento.

Lo que se les ha ocurrido a las grandes ciudades es extender la moda de los huertos urbanos y sociales, que no es nada nuevo; siempre existió la actividad de pequeños agricultores aficionados, o recobrados para la causa tras jubilarse en otras ocupaciones, que aprovechan mínimos rincones de tierra para plantar cualquier cosa que sirva para entretenerse y aliviar algo la compra de casa.

La diferencia con el movimiento actual es que se ha ideologizado: estos huertos vallados a menudo con palets y somieres ya no son sólo dignos exponentes de horticultores que recobran la satisfacción de tener sus propias patatas o berenjenas, sino que los encumbran a la categoría de productores de una alimentación idealizada y sostenible; incluso ecológica, según la falsa calificación reciente (lo ecológico es otra cosa). Y seguro que tampoco son las mismas necesidades sociales las de unas ciudades y otras; las de Toronto, por ejemplo, y la sudafricana Kitwe.

En la amalgama de ponentes de esta cumbre ha sido apreciable la presencia muy minoritaria de técnicos y profesionales agrícolas de verdad. Y también la evidencia de que, como los huertos urbanos no bastan para alimentar a todos, se haga lo que se haga, y tampoco conviene que las ciudades se pueblen más, será mejor recomendar que habrá que «hacer el campo más atractivo». Vale, pero ¿cómo, si abaratan el producto?