Cambio de ciclo inmobiliario

Una de las decisiones más cabales que tomó Alberto Fabra para ajustar los ingresos a los gastos y reducir el déficit, la de desprenderse del mayor número posible de inmuebles, no parece ser del agrado de su sucesor, Ximo Puig. En lo que va de una legislatura a otra, el Consell ha pasado de enajenar inmuebles y poner en alquiler aquellas dependencias que no conseguía vender a reocuparlas. Y de concentrar consejerías y efectivos en la antigua cárcel modelo a redistribuirlos otra vez por Valencia en antiguos e incluso nuevos edificios. Talmente como si el actual ejecutivo autonómico nadara ya en la abundancia y las cansinas reclamaciones de una mejor financiación sólo fueran, digo sólo, una argucia política. El edificio de estilo Flash Gordon, como el de la vecina AVT, que el secretario de Turismo Francesc Colomer se dispone a levantar en pleno paseo de la Alameda es un buen ejemplo de ello. Necesidad de dotar a Valencia de un Centro de Desarrollo y Aceleración Turística, cascarón que luego no se llamará CDAT, como correspondería por sus iniciales, sino Invat.tur vaya usted a saber por qué, hay las mismas que de imponer una tasa turística. Ninguna. Pero ahora le negará Ximo Puig un capricho al hombre que le va a montar otro acelerador de partículas de estos en su mastaba morellana, la fábrica Giner, entre otras muchas atenciones para con la patria chica presidencial. Colomer tendrá lo que pida por esa boca. Lo están teniendo todos, en realidad. La Generalidad está volviendo a expandirse y a dispersarse como en los mejores/peores tiempos. El recién nombrado director de la no menos bisoña Agencia Antifraude Joan Llinares no ha podido ser más claro al respecto: el casado casa quiere. Y como la finca de apartamentos de trinca que le ofrecían las Cortes en ¡Conde Trénor! no le acomodaba, el Cabanyal queda un poco lejos del cogollo institucional y el palacete de la calle del Micalet y la otrora sede de la Consejería de Bienestar Social en la mismísima calle Colón están por restaurar, se va a alquilar mil metros cuadrados a su gusto, y el que venga detrás, que arree. Diga usted que sí, inspector jefe. A no privarse. De todos los locales que Alberto Fabra y el a la sazón consejero de Hacienda Juan Carlos Moragues sacaron al mercado a competir con la Sareb sólo quedan vacantes los que precisan rehabilitación. Todos los demás están ocupados por personal propio. Y eso es lo malo porque la capacidad de la ciudad administrativa 9 d'Octubre era de ni más ni menos que 4.000 escribanos. O ajeno: los cabilderos de la Fundación Conexus en la embajada que Zaplana abrió en Madrid; el Tribunal de Arbitraje Laboral, fundación privada que explicaría por sí sola por qué la patronal y los sindicatos se echan a la calle por el Consell, donde antes había toda una consejería, la de Agricultura. Y así hasta colgar el cartel de completo.