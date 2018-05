Me vienen muy bien los festivos para repasar apuntes tomados de lecturas ya acabadas. Y en esta ocasión me he encontrado con algunas frases de Eduardo Galeano a tener en cuenta en nuestro caminar en sociedad. «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». Y nosotros pensando en grandes proyectos, un tanto utópicos, para transformar esta sociedad en la que vivimos, para hacerla más digna, más acorde con la naturaleza humana... El refranero castellano dice que «poco a poco hila la vieja el copo»; es decir, si se trabaja con regularidad, aunque parezca que no se avanza, se obtiene provecho. Si cada uno de nosotros es honrado en su trabajo y conducta, se cambiará el mundo.

Veamos ahora otra frase: «Culto no es aquel que lee más libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro». Quien dice culto dice civilizado. ¡Y no escuchamos a los demás! Retomemos a Sócrates, quien en las calles fundaba sus mayores aprendizajes; la vida es esa gran escuela donde encontramos verdades: en una esquina platicando con un amigo, en el transporte escuchando una conversación... Así llegamos a verdades que muchas veces no encontramos en los libros.

Y otra frase más: «Para no ser mudos, hay que empezar por no ser sordos». En la actualidad apenas existen mudos. Sin embargo, son numerosísimos los 'charlatanes' que hablan de todo, se presentan ante los demás como 'expertos', se dicen dialogantes y no escuchan a los demás, porque su diálogo es más bien monólogo.

Día a día olvidamos que hay que hacer cosas pequeñas para cambiar el mundo y escuchar para de verdad ser cultos. No echemos sobre los demás el peso de mejorar la sociedad. Sin escuchar hablaremos mucho pero sin sentido.