Calor en verano ROSA BELMONTE Miércoles, 7 junio 2017, 12:00

No sé si en Sevilla hace hoy más calor que 40 años atrás, si las construcciones son de chapa y uralita o si nos hemos vuelto demasiado flojos. No me resisto a escoger la tercera opción. En Sevilla hay una protesta (vuelven a manifestarse mañana) para exigir aire acondicionado en las aulas. La asociaciones de padres de unos 50 centros han alertado de que «los colegios son los únicos edificios públicos que no están climatizados, algo que no es concebible en una sociedad moderna». Ay, pobreza energética pública. Ni el príncipe Carlos en Gordonstoun (aunque en su caso el problema era el frío). La consejera de Educación de la Junta dice que el aire acondicionado «no es una solución» (suena a «la muerte no es el final»). Y alega que «como medida de salud» no es aconsejable, según las directrices europeas. Era difícil, pero la mentecatez de una supera a la de los otros. A la consejera le ha faltado ofrecer a los padres ERES Acondicionados.