La calle es suya

Es una movilidad sostenible en el espacio público valenciano transitar en moto? Me temo que no y por eso el Coordinador General del Área de Movilidad Sostenible y Espacio Público, Giuseppe Grezzi, prohibió una manifestación de motoristas, aunque la intención fuera la de llevar juguetes a niños enfermos. El resultado fue que aunque los de las motos no se manifestaron oficialmente, 800 motoristas disfrazados de Papá Noel dieron un paseo el domingo por las principales calles de Valencia sin interrumpir el tráfico y sin perjudicar el espacio público que con tan excesivo ahínco defiende el concejal.

Creo que lo que disgusta a Grezzi no es tanto la defensa del Tráfico -¡qué palabra tan antigua!- como la presencia de moteros, tan alejada como está su imagen de los partidos de izquierda a partir de las películas y la tradición. Lo suyo, son las bicicletas. Miedo me da hablar de bicicletas. Un estudio de expertos que ayer recogía LAS PROVINCIAS denunciaba los carriles bici de doble sentido, porque resultan peligrosos, y los trazados junto a los coches, por que los convierte en perjudiciales para la salud de los ciclistas. Que no lo lea Grezzi, que es capaz de duplicar los carriles existentes para hacerlos de sentido único y de prohibir el paso de los coches en las calles con carriles para bicicletas para que los ciclistas respiren mejor.

Todavía es peor si los motoristas van disfrazados de Papá Noel, un barbudo venido a menos comparado con las Magas Republicanas y ecologistas del alcalde valenciano, del mismo partido que Grezzi.

En el fondo de la cuestión no se trata sólo de motoristas o de Navidad, sino de quién domina las calles, asunto importante en política. Ya dijo Fraga, cuando era ministro de Interior, que la calle era suya. La calle siempre es de los gobernantes. En Madrid, la alcaldesa ha establecido vías de dirección única para peatones, y la policía impide el paso a quienes quieran ir en dirección contraria; la policía y unas señales que han sido adjetivadas como «diversas e inclusivas». También en Barcelona se niega el espacio público a quienes quieren ver los partidos de la selección española de fútbol en un televisor gigante o a quienes quieran manifestarse en favor de la Constitución.

Al final, 800 moteros desfilaron por las calles valencianas, porque una manifestación pude prohibirse, pero no una 'quedada de amigos', que es en lo que convirtieron los astutos convocantes la manifestación prohibida. Una quedada, por cierto, con mayor éxito que ninguna otra manifestación similar anterior.

El poder intenta controlar hasta el más mínimo aspecto de la convivencia ciudadana, y el control pasa por impedir las manifestaciones que no sean promovidas por los poderes públicos,entendidos estos como gobiernos o entidades bien engrasadas por los gobiernos. La calle es suya.