Seguro que permanece en sus retinas aquel recuerdo del Rey don Juan Carlos espetándole al por entonces presidente Hugo Chávez la famosa frase mientras le señalaba directamente. Debiera de nuevo repetirse la misma pregunta pero dentro de otro contexto y situación. Hago referencia a hechos que se vuelven a reproducir en la historia, aunque con diferentes protagonistas. Los que hace años se rasgaban las vestiduras criticando la corrupción del PP mientras enarbolaban la bandera de la transparencia, la ética y la honradez, resultan ser los mismos que supuestamente se financiaban ilegalmente. Un informe del Cuerpo Nacional de Policía así lo indica tras haberlo entregado en el Juzgado de Instrucción indicando presuntas ilegalidades en el PSPV y en el Bloc, es decir gran parte de Compromís, el actual gobierno valenciano.

La hemeroteca es muy mala para ciertos asuntos, de ahí las caras desencajadas en cada una de las declaraciones tras conocerse la noticia. Si resulta ser cierto que también había financiación ilegal, por lo menos ten la decencia de callarte y no señalar al ladrón mientras ocultas su misma condición. La historia se repite con los grandes eventos del PP, tan criticados en su momento y ahora financiados por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat. Me refiero a la Copa Davis a la que María José Grimaldo, vecina ocasional de columna, hacía referencia preguntándose si la vicepresidenta estaría en primera fila de un gran evento en el que no participa ni una mujer dentro del coso valenciano y olé. Estoy seguro de que Ximo Puig aparecerá, dudo que Oltra sea capaz pero quiero suponer al alcalde Ribó animar al equipo español. Si se demuestra con pruebas que todos son iguales (facturas ilegales, grandes eventos), en todo partido recomiendo la necesaria figura del que espete: «¿Por qué no te callas?».