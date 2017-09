Quién no recuerda aquel momento en que el entonces Rey de España tuvo un arrebato de furia, impropio de un jefe de Estado, y le soltó a Hugo Chávez en una cumbre iberoamericana el ya mítico «¿por qué no te callas?» para sorpresa y asombro de todo el mundo? Me viene a la memoria cada vez que asisto a una metedura de pata de algún dirigente político o de un alto cargo de la Administración en las redes sociales. El último fue el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, que por otra parte ya acumula una hoja de servicios plagada de ocurrencias y gracietas impropias de un representante público. Pero no es el único ni ha sido el primero. Son muchos los concejales, alcaldes, directores generales, diputados, senadores y políticos de todo tipo, edad y condición que por su uso y abuso de esta herramienta han acabado metiéndose en problemas que fácilmente podían haber evitado. Lo cual no significa que las redes sociales sean el único camino para dejar escrito o dicho algo de lo que a los cinco minutos el autor ya se ha arrepentido. Es muy característico del tiempo presente la hiperactividad no sólo de los políticos sino de cualquier portavoz social, cultural o deportivo. Asistimos a una catarata incesante de declaraciones, un torrente inacabable e inabarcable de mensajes, tuits y comentarios que dan lugar a una multiplicación de reacciones en cadena. Como muestra de este fenómeno, en el conflicto catalán tenemos que soportar una especie de incontinencia verbal generalizada, que nos lleva a escuchar a diario lo que dice el mismísimo fiscal general del Estado o el mayor de los Mossos d'Esquadra, que en lugar de ser prudentes y no arrojar más gasolina al fuego tienen todos los días algo que decir. ¿Por qué no se callan?, como diría don Juan Carlos. Y en el caso de las redes sociales y de su machacona utilización por algunos cargos de la Administración que cobran un sueldo del erario público -es decir, de los impuestos de los ciudadanos- y que sueltan decenas, cientos y hasta miles de tuits en horario laboral, cabe preguntarse si cobran para eso, si esa es la función que se espera de ellos, si los nombraron para algo así. Algunos no han aprendido que su rol ha cambiado al pasar de la oposición al Gobierno y que el desgaste al que antes sometían a los populares con sus tuits, sus vídeos y sus memes se vuelve ahora en su contra. ¿Por qué no se callan? En lugar de tanto ruido estridente, les recomendaría pensar más lo que dicen, meditarlo dos veces antes de soltar lo primero que les viene a la mente y reflexionar sobre la responsabilidad que les corresponde por el puesto que actualmente ocupan. Aunque queden menos modernos, parezcan menos colegas y se muestren como políticamente incorrectos frente a lo que impone el tiempo presente.