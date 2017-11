Imposible recordar quién instaló las primeras semillas de ese mantra que hemos comprado con notable apetito, me refiero al clásico «en Valencia se vive muy bien». Salimos por la mañana, comprobamos la agradable temperatura incluso a 21 de noviembre, y sobre nuestra sesera flota ese «qué bien se vive en Valencia».

Y cuando zampamos paella frente al mar en esa playa formidable de La Malvarrosa, o pateamos el centro con la Lonja, la plaza Redonda y la plaza de la Reina, o visitamos el Oceanogràfic y el resto de fistros futuristas de Calatrava, el pensamiento del bienestar que mana de nuestra ciudad y fertiliza la sensación de magnífica calidad de vida colapsa nuestro sentidos pero, también, me temo, nubla nuestro entendimiento. Y nos lo repetimos los unos a los otros forjando un bucle asumido: «Es que en Valencia se vive muy bien». Y nos retroalimentamos satisfechos y, al llegar a casa, le decimos a la pareja antes de echar, por ejemplo, un gozoso kiki, «cariño, pero qué bien se vive en Valencia». Y nos dormimos arrullados bajo esa manta algodonosa. Sin embargo, en los momentos clave se impone la arisca realidad, y así, cuando leo el pasado domingo aquí mismo el comentario del economista Federico Varona, la venda que vela mis ojos se precipita contra el barro y las cañas y ni el aroma de la flor del naranjo explotando en la huerta reanima mi moral. «El dinero no se mueve por la paella o el mar», apuntó Varona. Y es verdad, sólo así se explica lo poco que hemos repelado de la catástrofe independentista. Apenas un 3% de las empresas que se han largado han optado por Valencia. Ni solidaridad mediterránea ni gaitas, a la hora de la verdad pesan las malas conexiones y ese abanico de vacíos que espanta al dinero, al dinero de verdad, me refiero. Pero oye, no pasa nada, qué bien se vive en Valencia.