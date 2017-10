LOS CÁLCULOS DE PODEMOS

En Podemos ha podido más el cálculo electoral que el interés de España a la hora de tomar postura ante el desafío del soberanismo catalán. Su estrategia está clara desde hace bastante tiempo. El partido de Pablo Iglesias no se dirige al conjunto de la población sino únicamente a los de menos de 60 años y, especialmente, a los jóvenes. Los analistas de la formación morada llegaron a la conclusión tras su inesperado fracaso en las segundas elecciones generales que su derrota se había producido porque la gente mayor había votado con miedo, optando por el PP o por el PSOE y dando de lado a las nuevas marcas. A partir de ese momento se ha radicalizado, en consonancia con lo que es propio de los menores de 30 años. Y sobre todo cuando muchos de ellos se han tenido que marchar al extranjero a buscar trabajo porque son el colectivo que más sufre el paro endémico que azota España. La intensificación de la campaña contra «el régimen del 78» hay que entenderla en esa línea. Los menores de 60 años no han votado la Carta Magna, hace falta por tanto un nuevo texto, es el mantra de Podemos en los últimos meses y que ha venido a sustituir al mucho más afortunado discurso contra «la casta», que dio en la diana en un momento en que la corrupción se enseñoreaba de instituciones gobernadas por los populares y en menor medida por los socialistas. Cataluña no es más que la mecha que enciende la carga de explosivo colocada en los cimientos del «régimen del 78», la oportunidad histórica que ve Podemos para hacer saltar por los aires todo el sistema y para presentarse como alternativa. Pero en su estrategia ha cometido un error grave, alinearse con los independentistas, ponerse del lado de Puigdemont, Junqueras y compañía, abanderar un Frente Popular de extrema izquierda, antisistema, nacionalistas e independentistas. Porque aunque es probable que ese mensaje enganche a buena parte del sector joven, no lo es menos que va a movilizar en su contra a la inmensa mayoría de la población, no sólo a los que estos días han sacado banderas de España a los balcones sino a todos aquellos que no sueñan con aventuras revolucionarias, con incendiar la calle, con hostigar en sus domicilios particulares a los dirigentes rivales, con rodear los parlamentos e intimidar a los diputados, con destrozar los coches de la Guardia Civil, con pintarrajear fachadas y, en fin, con trasladar el debate político a una lucha urbana sin cuartel. La gente, esa gente de la que habla Podemos, quiere llevar una vida cómoda, plena, agradable, con trabajo, casa, coche, viajes, ahorros, familia, colegios, universidades. No estanos en la España pobre y analfabeta de principios del siglo XX, aunque algunos analistas del partido morado parece que aún no se han dado cuenta.