El cagó, el caganer, il cacone... del belem

El costumari valencià està ple de ninots, els més famosos són els de falla, pero no són els únics. El 'vell carnestoltes', ninot de palla vestit, se penjava en els balcons en carnestoltes o quaresma. Castalla conserva els 'Perots o ninots de mija quaresma'; en Alcoy també estos ninots se denominaven 'peles' i anaven acompanyats de cartells en versos satírics.' Les velles de serra', ninots originàriament de guàrdies romans, recordaven als vigilants del sepulcre de Jesús i penjats en els balcons els chiquets els apedregaven; el nom de 'vella' ve per deformació popular de 'vel-la', que en valencià significava guardià, per això la figura del soldat romà es transforma en una vella. 'La Mahoma', un atre ninot, que es planta en les festes de moros i cristians d'algunes localitats, hui perdut en la ciutat de Valéncia, pero ben documentat per Vicent Boix en la seua obra de 1867 'Om-Al Quiram o la expulsión de los moriscos'. Boix narra com, a principi del s. XVII, 'la Mahoma' es cremava en la plaça del Mercat, com es fea en els condenats. Picassent i Llíria tenen 'el Vell i la Vella', Altea 'el Judes', Xixona 'el Monot', ninot estrafalàri en una guitarra o una bota de vi, que en la festa de la huitava del Corpus se posa pels carrers.

Molts d'estos ninots van oblidant-se. Mentres unes atres nacionalitats recuperen, copien i inclús usurpen costums, en terres valencianes anem oblidant-les. Gràcies que la Moixaranga d'Algemesí, hui Patrimoni de l'Humanitat, recorda al món que els famosos 'castellers' catalans són una còpia d'ella; tant és aixina que abans de denominar-se 'castellers' li donaven el nom de «ball de valencians», pero esta és una atra història.

Les falles, també Patrimoni de l'Humanitat, han perdut un ninot com 'El Tio Pep'. Fins al s. XIX es penjaven ninots pels carrers i es cremaven en les antigues falles de Sant Josep. 'El Tio Pep' ha desaparegut del costumari valencià, com un atre ninotet, este de caràcter nadalenc, trangressor i escatològic: 'El Cagó'.

Quan era menut en l'Horta de Valéncia hi havia una forta tradició de posar belems i fer consursos; en un racó del belem i amagat alguns posaven una figureta d'un pastor fent de ventre, donant aixina més realisme al conjunt i un toc humorístic. Ho recorde molt be perque els chiquets anàvem a vore els belems dels veïns i tots buscàvem aquell personage amagat que nos fea riure; yo volia aquella figureta en el belem pero una tia de mon pare molt beata no consentia que aquell personage compartira espai en la Sagrada Família. Autors catalans com J. M. Puig i Roca o Pere Basili de Rubí eren del parer de ma tia quan est últim digué que: «El caganer és un element de mal gust, incompaginable no sols amb els cànons de la religió, sinó també amb els de les belles arts i l'esteticisme».

En els belems valencians s'impongué el criteri d'aquella tia meua i fa temps que no veig en ningun d'ells al nostre cagó.

No era este ninotet o figureta exclusiu dels nostres belems, i tampoc ho és dels belems catalans per molt que cada any la televisió nos ho vullga fer creure, puix està documentat des del s. XVIII en belems de Valéncia, Múrcia, Canàries, Catalunya, Madrit, Andorra, Occitània, Napols... a on és denominat 'cagó', 'cagadores', 'cagones', 'caganers', 'cacone' o 'pastore che caca'. Catalunya és qui més profit li ha tret ad esta figureta, desvirtuant-la i fent d'ella un símbol català i de pas un objecte comercial, posant-li la cara de personages famosos s'ha convertit en peça de coleccioniste, un símbol de catalanitat i, de pas, en un souvenir nadalenc; no de bades se diu que «los catalanes de las piedras sacan panes».

El nostre 'cagó', com el 'caganer' català i els atres murcians, canaris, castellans, occitans o italians, està documentat des del s. XVIII i possiblement és anterior. Se deu al caràcter extremadament realiste del barroc, que representava esta acció fisiològica en pintura o ceràmica i d'ací passaria als belems a on se representa no sólament a la Sagrada Família, sino també diverses facetes de la vida humana més costumista com ara l'ofici de pastor, les llavaneres, el llaurador, el ferrer, la filanera, el peixcador... i perqué no un 'cagó'. El 'cagó' valencià es deu a la gran importància que el barroc tingué en terres valencianes i que tant influí en la pintura, l'escultura i l'arquitectura, pero també en l'indumentària, la joyeria i en molts artesans populars autors d'arts menors, entre ells els belemistes.

Enguany quan la TV torne a traure els 'caganers' sabrem que estos no són exclusius de Catalunya. Tampoc és exclusiu el 'Caga tió' català, eixe tronc nadalenc que caga dolços quan la 'canalla o mainada' (la chicalla) el colpeja en un pal, puix és costum occitana i aragonesa també; en occitània és el 'cachafuoc' i en Aragó oriental la 'Tronca de Nadal, troncada, zoca' o 'Tizón de Navidad', valga com a mostra la cançoneta que en Soperún (Osca) canta la 'catenalla' (la chicalla): «Tronca de Nadal caga turrons y pixa vi blanc»; pero esta és també una atra història.