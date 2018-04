CAERSE DEL LIMBO

El Gobierno de Mariano Rajoy logró el jueves el apoyo parlamentario necesario para superar el primer escollo de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El respaldo de PNV y Ciudadanos, junto a algún otro grupo, resultó determinante para rechazar las enmiendas de totalidad. Si el aval de estos grupos se mantiene, el PP aprobará unas cuentas que se le habían puesto más que complicadas. Tanto los nacionalistas vascos como Ciudadanos -no deja de ser curioso que sean dos partidos tan alejados los que respalden el proyecto de los populares- habían detallado razones de diversa índole para justificar su rechazo al texto. Para el PNV, la vigencia del artículo 155 en Cataluña resultaba un obstáculo insalvable. Bien, se ha podido salvar. Para los de Albert Rivera, el partido de la corrupción -como bautizaban al PP- no podía seguir ni un minuto más en el Gobierno, y mucho menos aprobar unos presupuestos. Bueno, pues los han aprobado. Para Rajoy, una vez más, se trata de un triunfo político en el que la inacción, esperar a que los adversarios muevan ficha y negociar jugando con los tiempos, le ha salido a la perfección. En esta columna se ha dado por casi seguro el relevo del líder de los populares como cartel electoral en las próximas generales. Triunfos como éste -sacar adelante los presupuestos cuando parece imposible- son los que pueden hacer cambiar ese análisis. Me quedo, no obstante, con la decisión del partido de Albert Rivera. Ciudadanos ha apoyado los presupuestos con el argumento, o eso dijo su líder en el Congreso, de que las cuentas poco menos que las había hecho su partido. «Hemos conseguido una bajada de impuestos importante», «vamos a dar un cheque fiscal para guarderías», «vigilaremos que las comunidades no se dediquen a despilfarrar», «se han acabado los recortes...», son algunas de las afirmaciones que hizo durante el debate el líder de la formación naranja. Está claro que se han incorporado algunas de las propuestas de su partido. Y doy por sentado que serán positivas. Pero claro, entiendo que lo que Rivera también sabe es que acaba de dilapidar la fuerza con la que venía criticando al PP por estar salpicado por casos de corrupción. ¿Cómo le reprochas a un partido su actitud con los investigados por corrupción si luego le apruebas los presupuestos? ¿Cómo sostienes que el PP «se descompone por la corrupción» si luego le prestas tus votos para que siga gobernando? ¿Cómo acusas a su presidente de ser especialista en proteger a los corruptos de su partido si luego le sirves de muleta? Cs apelará al sentido de estado y a que con estos presupuestos se puede cambiar el horizonte económico. Pero con el voto a los presupuestos ha dejado de estar en ese limbo político desde el que podía criticar a todos los demás.