Pequeñita. Así lucía la esquela ayer de sus compañeros de grupo municipal recordando el fallecimiento de Rita Barberá hace un año. Digamos que era una esquela acorde con el canon cumplidor de una compañía de seguros. Pequeña y discreta, me pareció esa esquela teniendo en cuenta los más de veinte años que estuvo al frente de la ciudad. Frente a los cadáveres exquisitos los cadáveres incómodos. Los mismos que le reían las gracias, los que la obedecían con fidelidad perruna, los que le lamían los tobillos y le mendigaban cariño, sospecho que irradian cierto desasosiego ante el aniversario fúnebre y por eso prefieren pasar de puntillas. Han cumplido lo justo. Apenas un recuerdo esquinado de medio perfil. Acaso flotan los remordimientos sobre sus conciencias en vista del final de ciclo exento de gloria y fértil en cobardías y abandonos. Aquello fue un sálvese quien pueda para eludir los marrones de los malos tiempos, de los tiempos de presuntos pitufeos, de los tiempos del ajusticiamiento en los medios. Ni siquiera la han recordado organizando un homenaje y no le parece a uno que la figura de Rita Barberá, aquella mujer que avasallaba en las urnas triturando a sus adversarios, merezca semejante desprecio por parte de los de su propio bando. Por supuesto, con Ribó esgrimiendo la vara de mando, tampoco le han dedicado una calle. En su momento, cuando alguna voz se elevó por encima de la cochambre comentando que hombre, que estaría bien una calle con el nombre de Rita Barberá, escurrieron el bulto recurriendo al clásico «estudiaremos la propuesta». Me temo que la siguen estudiando destinados a repetir curso. Rita Barberá, luces y sombras, lógico, no era un bluf como un ex gerifalte pepero masculló hace poco. Amaba esta ciudad. Otros, en cambio, usaron esta tierra para promocionarse hacia Madrid.