Lo he estado calculando: en el edificio que el ministerio de Hacienda ha abandonado en Guillem de Castro cabrían, sin apretarlos, mil ciento ochenta y siete cuadros de Joaquín Sorolla. Con ese local, con ese enorme edificio que el Estado levantó sobre suelo cedido por la ciudad y la Diputación, el problema de la sede del supermuseo dedicado al pintor que Valencia anhela desde hace más de cincuenta años, está teóricamente resuelto.

Sin embargo, no le han echado el ojo por ahora a esta joya, tan céntrica, que si se abandona muchos años más -llevamos ya dos- terminará por ser una inquietante ruina. Quizá por eso, en las preguntas de la reciente encuesta municipal no han incluido la cuestión de Capitanía, tan espinosa. Tampoco han preguntado por la falla municipal de 2018, tan moderna y tan poco agraciada entre el público. Pero no ha hecho falta: el simple olfato ha sido suficiente para orientar un cambio de tendencia. La fallas municipal de marzo de 2019, a dos meses de las elecciones, será clásica, más clásica que las de Regino Más y Vicente Luna juntas... pero con aires modernos.

Mientras tanto, y vamos al grano, sigue la investigación sobre la cabra montesa perdida y reducida por la autoridad en el lavabo de una frutería de Sedaví, un asunto delicado, de competencias difusas y responsabilidades resbaladizas, con el que Luis García Berlanga hubiera hecho una de sus deliciosas películas. Y es que nadie se arriesga a decir que la cabra era suya, so pena de que le caiga una lluvia de sanciones y delitos, pero tampoco es fácil encontrar en la Administración un departamento que quiera adoptar al cornúpeto: en el área de Bienestar Animal no los saques de las mascotas corrientes, de la esterilización de gatos y palomas; nadie quiere pechar con una cabra dando brincos en los patios de Tabacalera. Ningún concejal quiere, además, correr el riesgo de las metáforas.

Con todo, esas situaciones de la vida real que ponen en un brete a la máquina oficial y la burocracia, me encantan. ¿Puede la Policía Local de Valencia detener cabras en municipio ajeno? El asunto, seguro, recorre a estas horas los despachos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, donde a falta de faena se han planteado la pregunta. Se están investigando la pezuñas del animal, la EMT quiere saber qué hay de lo suyo y quién lo paga y la administración toda, la de la Nau y la del Botànic, se mira perpleja. ¿Las cabras montesas de l'Horta están ya mancomunadas? ¿Se puede hablar en propiedad de un verdadero patrimonio caprino del Área Metropolitana?

La Piscina Valencia, al fin, está en restauración. Y la gran noticia es que seguirá siendo piscina, no iglesia ortodoxa ni almacén de granos: un edificio de Valencia va a seguir siendo aquello para lo que fue creado.

Mientras tanto, Mariano Rajoy se somete a una nueva moción de censura. Debería haberse ido, es verdad; pero es que los alternativos...