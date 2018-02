La búsqueda es una actitud ante la vida. Buscar es evitar quedarse en el mismo sitio, sentir (y superar, si es posible) el miedo a cambiar lo inalterable, cuestionar imposiciones, ser capaz (o intentarlo) de actuar en situaciones fuera de control, abrir grietas en techos de cristal, revisar certezas, no pedir permiso e incluso, como hizo Louise Bourgeois, ir al infierno y volver. No dar por sentadas las cosas, salir ahí fuera a preguntar, ampliar el catálogo de dudas y cuestionar lo establecido no son disposiciones exclusivas de los periodistas, que están hechos de otra pasta (ni mejor ni peor, diferente), sino que constituyen las herramientas imprescindibles en cualquier persona para encontrar el sentido de la realidad, si es que lo tiene. Con permiso de Google, todos somos buscadores. Cada día salimos a por algo (una oportunidad, un cambio, un trabajo, un sueldo, un premio -los Goya se entregan esta noche-, una ilusión, un alimento, un cuento...) y cada cual recibe lo suyo.