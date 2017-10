Y ahora Bush padre

Lo único que distrae de Cataluña son las agresiones sexuales (distraer, además de divertir, significa apartar la atención). Tenemos a Weinstein. Tenemos a James Toback. Tenemos a Terry Richardson (como si no se hubieran publicado hace tiempo sus fechorías con las modelos). Y ahora tenemos al nonagenario George H.W. Bush. La actriz Heather Lind ha contado que en 2014, durante la presentación de la serie 'Turn: Washington's Spies', coincidió con él. No le dio la mano, le tocó el culo desde la silla de ruedas y soltó alguna guarrada. Barbara Bush entornó los ojos y un guardaespaldas la regañó por haberse puesto tan cerca. Asegura que lo ha contado (Bush se ha disculpado) por la valentía de quienes están compartiendo sus experiencias. Cuando Serrano Súñer, también nonagenario, era paseado por el Retiro pellizcaba el culo de su enfermera. «Don Ramón, nos van a ver». «Por eso lo hago». Quiero seguir riéndome de estas cosas. De otras, no.