Burbujas y cine

Nadie quiere ser pobre ni hacerse viejo antes de tiempo. Por eso se inventaron los juegos de azar. El Gordo es una trampa perfecta para jugar con las ilusiones de los demás a costa del dinero de cada uno pero, ya saben, la vida es sueño, mentira, esperanza, conflicto, sorpresa... y hemos venido a jugar. Hay que ser un poco extraterrestre, como la protagonista femenina del anuncio de la lotería de Navidad, para no sucumbir al ambiente de consumismo, de decoración con lucecitas y de comilonas familiares tan habituales de las fechas venideras. La publicidad busca golpear nuestro ánimo y vaciar nuestras cuentas corrientes. A veces lo consigue. Sin embargo, las fiestas de villancicos, burbujas y turrón no son como perfilan los spots de televisión. La Navidad a menudo luce mejor en las películas -'Carol' (Todd Haynes), 'Love Actually (Richard Curtis) o 'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia)-. Siempre nos queda el cine, que también es sueño, mentira, sorpresa...