Recién coronado presidente de la multi o plurinacional España, Zapatero marchó hacia la desembocadura del Ebro para firmar la muerte del trasvase de agua que irrigaría las zonas castigadas por la pertinaz sequía. Fue su primera decisión, y le acompañó durante el bello acto ese insigne estadista llamado Carod Rovira. Para celebrar el descalabro brindaron en perfecta hermandad y purísima sintonía, naturalmente, con cava catalán. Un encuentro así no merecía menos. Las espirituales burbujas certificando la sed de las huertas de unos compatriotas en un homenaje solidario.

No me gusta entonar la canción del victimismo que tanto utilizan otros, pero no me negarán que resulta mosqueante el ansia de los bodegueros catalanes del efervescente sector del cava por impedir que, en otros lugares, se amplíen las plantaciones. Consideran que el cava es suyo, sólo suyo, exclusivamente suyo, y ya les dolió conceder unas migajas fuera de sus sagradas fronteras, pero no les interesa que se extienda porque saben que, de momento, carecen de las simpatías de muchos españoles. Los boicots me suenan a intolerancia rancia y no los comparto, pero tal y como está el patio, un señor de Cáceres o de Salamanca, llegada la ocasión navideña, no sería de extrañar que prefiriese comprar cava de Requena o de La Rioja antes que uno catalán. Esto, sin duda, es una injusticia, pues sólo deberíamos consumir según nuestro caprichoso paladar equilibrado con el potencial de nuestra cartera, nunca por argumentos ideológicos o políticos. Pero claro, para qué vamos a mentir, algunos, con su pulcra equidistancia o tomando medidas justo en el último segundo, se lo han ganado a pulso. ¿Y qué esperaban? La competencia es saludable y que el consumidor escoja. Lo que repugna son las maniobras sucias destinadas a erradicar esa competencia.