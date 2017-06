LA BUENA EDUCACIÓN

Recuerdo perfectamente aquel tren de cercanías de perfil mostrenco y bancos de madera. Pero lo que no olvido es el cartel que permanecía clavado en cada vagón. 'Se prohíbe escupir', rezaba. Si imperaba esa sensata prohibición quería decir que, en efecto, algunas personas escupían con total naturalidad durante los trayectos. Tan felices. Aquello me chocaba. Más allá de las prohibiciones el personal dejó de proyectar su viscosidad de pura entraña porque mejoramos en materia de educación. Todavía encontramos gente que, en fin, gusta de lanzar lapos por la calle. Es algo tan repugnante como asombroso, pero quiero imaginar que son una raza al borde de la extinción. Casi todas las mañanas me sumerjo en las catacumbas de la ciudad para subirme al metro y, durante esos viajes subterráneos, desde luego no he visto escupir a nadie y la verdad es que tampoco me he fijado en los que practican el denominado «despatarre». Invadir nuestra burbuja espacio-temporal mediante exagerada apertura de piernas o mediante una proximidad que desafía nuestras fronteras íntimas produce repelús. El despatarre es otra muestra que revela falta de educación y de sensibilidad hacia el prójimo. Pero me preocupa que nos indiquen cómo sentarnos correctamente porque no me termino de fiar. Los reglamentos y las normas son insaciables. Primero nos obligarán a sentarnos de una manera y luego nos recomendarán vestir según cierto canon y más tarde qué comer o qué no comer. Vivimos abrumados por una normativa que aumenta cada día. Nos dirigen, nos teledirigen, nos encauzan, nos guían. Y todo por nuestro bien. Puesto que andamos todos tan delicados espero que prohiban a los babosos que te taladran la oreja en un garito mientras te asperjan descarados el lóbulo con su saliva. La educación, sólo nos salvará la educación.